生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

八月中旬大運來臨！　「四大生肖」貴人加持　財運事業齊開花

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）
▲誰是八月份的幸運生肖！（示意圖／ETtoday資料照）

記者林懿捷／綜合報導

隨著8月邁入中旬，不少生肖在職場、財運和人際關係上迎來轉機，特別是屬鼠、龍、雞、羊的朋友，有望在本月中下旬獲得賺錢機會。《搜狐網》盤點這些生肖將在好運加乘下，財運亨通！

生肖鼠
首先，對於屬鼠的朋友來說，這個月中充滿了無限的可能與希望。你們的直覺和洞察力將達到新的高峰，無論是在投資還是創業方面，都能敏銳地抓住每一個機會，收穫滿滿。人際關係也將有不小的進展，貴人的出現會讓你的事業發展更加順利。

生肖龍
接下來，屬龍的朋友們，月中是你們展示才華和實現自我價值的最佳時刻。你們的領導力與果斷能力將在各種挑戰中充分發揮，無論是職場還是生活，都有許多機會等待著你們。只要勇敢迎接挑戰，成果會遠超預期。

生肖雞
對於屬雞的朋友們，本月中旬你們的財運格外旺盛，無論是正財還是偏財，都能迎來相當可觀的收入。同時，你們的社交能力將顯著提升，有望結識到志同道合的朋友，一起共享成功的喜悅。

生肖羊
最後，屬羊的朋友們，八月中旬你們的運勢非常吉利，耐心與毅力將成為你們克服挑戰的利器。不論遇到什麼困難，你們都能保持冷靜，理智應對。創造力和想像力也將大幅提升，可能在藝術或創意領域取得顯著的突破。

總結來說，這個月對四大生肖而言，運勢如虹，財運亨通，萬事順利。把握當前的機會，勇往直前，你們一定能開創出屬於自己的輝煌未來！

08/11 全台詐欺最新數據

火星活躍第十一宮，本週射手座容易跨圈子遇到心儀對象，但建議先花時間與對方培養默契；對處女座來說，火星進第二宮會讓你在意感情關係穩不穩定，遇到曖昧情境反而會讓你感到退縮。

8月12日星座運勢／牡羊桃花運勢大增

8月12日星座運勢／牡羊桃花運勢大增

財神點名！「5大星座」荷包滿滿

財神點名！「5大星座」荷包滿滿

本週8/11-8/17星座運勢揭曉！牡羊衝刺工作、天秤愛情升溫　幸運小物一次看

本週8/11-8/17星座運勢揭曉！牡羊衝刺工作、天秤愛情升溫　幸運小物一次看

颱風天都吹不走的好運！8/11~17「星座TOP3」出爐

颱風天都吹不走的好運！8/11~17「星座TOP3」出爐

生肖運勢財運

