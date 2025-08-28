9月財運翻倍！4生肖荷包滿滿　正偏財全都旺

▲9月有機會財運爆發嗎？快看看自己有沒有上榜。（示意圖／視覺中國CFP）



記者黃稜涵／綜合報導

轉眼間就要進入9月了，你是否也開始盤點今年的收穫？對某些生肖來說，好運才正要來臨！《搜狐網》點名4生肖在9月初財運大爆發，不只正職有驚喜，副業、投資同樣旺到不行，快看看有沒有你在榜上。

TOP4：生肖鼠



屬鼠的朋友9月好消息一個接一個，不僅可能獲得上司賞識，還有升官、加薪的機會，為未來的職涯鋪下更穩的基礎。特別是9月5日至15日這段時間，投資靈感特別強，若能好好把握，很可能意外開出一筆亮眼的被動收入。

TOP3：生肖龍



進入9月後，屬龍的事業運明顯上升，貴人運強，財路自然暢通，若平時就有經營副業，這段時間成果特別明顯，尤其投入電商或網路相關產業的屬龍，可能會看到業績一路走高，賺得荷包滿滿。

TOP2：生肖猴



屬猴的朋友9月簡直被財神點名，正財偏財同樣旺，特別適合安排商務合作或業務談判，很容易談成好條件。更妙的是，偏財運也同樣強勢，有望在股票、基金等投資上獲得不錯的收穫，只要謹慎布局，賺錢機會不容小覷。

TOP1：生肖豬



9月的屬豬人堪稱「財運之星」，職場上的努力容易被主管看見，升官加薪指日可待，甚至還可能開創屬於自己的新舞台。不只如此，他們在偏財上也特別走運，主動接觸投資、理財或新計劃，都有機會獲得漂亮回報。