打臉割頸男人財兩失！女公關妹陪同解剖　悲怒：判死也就1槍瞬間

記者邱中岳、葉品辰／台北報導

台北市信義區一名在夜店兼職擔任安管的劉柏葳(22歲)，因不甘同夜店的女友、谷姓女公關(27歲)提出分手，認為交往期間不論是房租、生活開銷大部分都是他支出，自覺人財兩失，因此憤而痛下殺手、於A16地下停車場猛刺30刀，殘殺谷女。今谷女妹妹出面表示：他說房租都是他出、姊姊跟他借錢買包均不屬實，這種人一定要重判。

▲谷女妹妹稍早抵達二殯（左圖／記者邱中岳攝），等待姊姊（右圖／翻攝IG）的解剖結果。

警方調查，劉嫌與死者谷女都在同一夜店任職，兩人因此認識，於今年1月開始交往，並在信義區租屋同居；劉嫌自述，自己在夜店兼職當安管，月薪僅有2萬5000元，但因他愛谷女，交往後不論是房租、還是大部分生活開銷，甚至包包衣服等，都是由他出錢；但谷女因工作性質緣故，時常與男客接觸，劉嫌頻頻吃醋，懷疑女友在外偷吃，2人因此頻繁爆發激烈衝突。

今年5月15日，兩人又為此在租屋處爆發激烈爭吵，劉柏葳情緒激動動手，當天谷女憤而到醫院驗傷，並提告家暴，同時申請保護令。而保護令7月29日核發，劉嫌收到令後，不甘交往期間付出感情、金錢甚多，認為自己人財兩失，而谷女說走就走，因此埋下殺意，劉嫌遂於30日晚間埋伏在谷女上下班必經的停車場處，一見到她出現就立即上前拖往梯間行刺。劉嫌在落網後，初步坦承殺人。

▲兇嫌劉嫌於宜蘭五結落網。（圖／記者黃彥傑翻攝）

昨日下午2時30分死者爸爸與妹妹陪同檢察官在台北醫學院對遺體進行相驗，發現死者身上約有30處銳器傷，相驗完畢後，檢察官指示遺體先移置二殯，今日下午進行解剖釐清確切致命傷。

稍早妹妹抵達二殯，等待姊姊的解剖結果，出面反駁劉嫌說法：姊姊與他分手後，他心生不滿，多次前往姊姊家中、工作地點持彈簧刀威脅。劉嫌所述「房租都是他出」、「姊姊會跟他借錢買東西」也均不屬實，他在夜店當安管一個多月就因情緒不穩被解雇，後來就沒有再找工作，姊姊跟他借錢也不合理。對於判決部分，妹妹哀痛表示：就算判死，一槍下去也只是一瞬間，失去姊姊的痛卻是永遠，希望可以重判，不要放這種人出來危害社會。