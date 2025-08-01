沖繩侏儸紀樂園開幕「1分負評爆棚」！　唯一能玩設施要排220分鐘

圖文／鏡週刊

沖繩JUNGLIA樂園因主打叢林和大型恐龍主題，被外界稱作「恐龍樂園」、「侏儸紀樂園」，此前宣傳影片一出，隨即吸引大量恐龍迷和叢林迷，不過7月25日開幕後卻招來大量1星負評，不少網友在Google景點頁面寫下評論，「完全沒有叢林感，只是個放任遊客在大太陽下曝曬的超大公園而已」、「花了7000日圓，幾乎所有設施都停擺，唯一能玩的那個也要等220分鐘」。

根據日本媒體《週刊女性》報導，JUNGLIA樂園開幕第二天（26日），就因為雷雨導致多數設施停止運作，加上實際場地與事前公佈的形象圖或影片差距過大，導致遊客不滿聲浪湧現。

截至7月30日中午，JUNGLIA樂園在Google評論總數為659件，雖然也有正面評價，但整體平均僅有2.4分（滿分5分），給出最低1分的使用者占壓倒性多數。有遊客抱怨，「在這種情況下設施就已經需要等220分鐘，那等到連假旺季，究竟會等多久？」

也有當地居民指出，沖繩常要面臨颱風來時的強勁風勢，作為主打招牌的大型恐龍設施，可能很快就會遭到破壞，對JUNGLIA樂園的發展不抱期待「看看能撐多久吧」。

另外，沖繩本身就有叢林感的景點「Bios之丘」，不只從那霸機場過去只要1小時15分鐘，還可以搭乘遊船和牛車，且門票只要2000日圓，人潮也不多，對嚮往叢林旅遊的觀光客來說更具吸引力。

種種因素令外界擔憂，若JUNGLIA樂園不加以改善現有的缺失，恐怕未來很快就會踏上「廢墟化」的命運。也有網友開玩笑表示，「等它變成廢墟後，就是真正的侏羅紀公園了。」

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