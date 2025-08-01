停民宅前「停車格」被收500！他怒喊：收割外地人　警方說話了

▲網友爆料控訴台南一處白線停車格遭索500元補償費，疑為停車在私人土地引發爭議。（翻攝爆料公社，下同）

記者林東良／台南報導

一名網友近日帶家人南下台南旅遊，因臨時找不到停車位，將車輛暫停於北區長北街一處畫有白線的停車格內，未料隔天竟接獲住戶來電，要求支付清潔費與補償費共500元，讓他直呼「變相勒索」，引發網友熱議，市警五分局表示，該處為私人土地，若對收費有爭議，可循民事途徑處理。

該名網友在社群平台發文表示，他當時在非紅線、無任何禁止停車標誌的白線停車格內暫停，地點位於台南某住家門前，現場未張貼任何收費或私人空間的提示。隔日對方致電表示車輛阻擋出入，雖網友坦言停車方式欠妥，願意致歉，但對方卻直接開口索取清潔費、補償費500元，讓人錯愕。

網友質疑指出：「這個收費合理嗎？明明是公設停車格，也沒任何告示，卻事後直接開價？這樣是不是在變相勒索遊客？雖然我們一開始沒有處理好停車的事，但這種做法真的讓人傻眼。想問問大家，有遇過這種情況嗎？這種事到底合不合理？也提醒各位遊客，如果有要來這一帶旅遊，真的要小心停車，寧可多繞一下、找合法的停車場，也別讓自己遇到這種奇怪的收費糾紛」。

網友PO文引發熱議，網友們：「不要秀下限了好嗎」、「這哪裡看起來不像私人土地？一看就是人家的家門口，還好意思發文別像你一樣踩雷了？先生你不知道你才是那個雷嗎？」、「還在亂」、「停人門口付錢不甘願，上網取暖失敗」、「使用者付費」、「連人家門口不可以亂停都不知道還是別開車」…，網友大多認為不該停在他人私人土地，且阻礙他人通行，並不支持該網友PO文取暖。

惟PO網友也表示：「我承認一開始沒想太多，我錯了，我也付錢了。但後來對方說之前也有遊客停過，也收了700元，這句話我聽完直接愣住。我想問的重點是這個，如果真的是私地那為什麼不清楚標示？還是根本是故意開放等人誤停，再合法收費？不貼任何警示，卻在事後喊價收費，這算不算一種收割外地人的做法？我不是來吵500塊，我也沒逃責任。但這件事讓我很警覺─這樣的空地在台南市區不只一處，很多看起來像可以停的，其實都是潛藏地雷。當你停進去的那一刻，就等著被開價。大家真的要小心，尤其遊客、外地人,真的別讓行程被這種事情掃興」。

台南市警五分局指出，目前尚未接獲正式報案。經初步調查，該停車位置雖畫設停車格，但實際屬私人土地範圍，當事人若對停車行為或費用有爭議，可依法提起民事求償，警方亦可協助雙方釐清事實。警方強調，民眾遇有停車糾紛或違停爭議，應理性溝通、避免衝突，切勿以毀損或言語爭執等激進行為觸法。

警方也提醒遊客，台南巷弄狹窄、假日車流頻繁，務必選擇合法停車場或路邊標示清楚的停車格，避免落入不明糾紛或影響地方住戶權益，共同維護交通秩序與旅遊品質。