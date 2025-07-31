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加薩嬰兒手臂「竟跟媽媽拇指一樣細」　寶寶餓到無力哭泣等死

▲▼加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）納賽爾綜合醫療中心（Nasser Medical Complex）兒童營養不良病房內，寶寶手臂幾乎只跟媽媽拇指一樣細。（圖／路透）

▲加薩的兒童營養不良病房內，護理師正在照料一名嬰孩。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

加薩人道主義危機持續惡化，南部汗尤尼斯（Khan Younis）的納賽爾綜合醫療中心（Nasser Medical Complex）兒童營養不良病房內，寶寶們因為極度飢餓而無力哭泣，只能靜靜躺著。其中一名嬰兒的手臂極度纖細，僅與母親的拇指同寬。

《路透社》採訪團隊在納賽爾綜合醫療中心停留5天，這裡是加薩僅存4間能夠治療重度飢餓兒童的醫療機構之一，目前一共收治53名孩童。醫師們表示，這種安靜情況是身體停止運轉的跡象，但在治療最嚴重急性營養不良的地方卻很常見。

報導指出，其中一名嬰孩的手臂，竟跟媽媽的拇指一樣細。媽媽亞絲敏（Yasmin Abu Sultan）說，「你們有看到嗎？這是她的雙腿，看看她的手臂。」

另一名女嬰的母親澤伊娜（Zeina Radwan）表示，「她總像這樣昏昏沉沉地躺著，沒有任何反應。」由於媽媽自己也營養不良，一天只能夠吃一餐，因此無法哺乳，也找不到奶粉或足夠食物餵養女兒。

▲▼加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）納賽爾綜合醫療中心（Nasser Medical Complex）兒童營養不良病房內，寶寶手臂幾乎只跟媽媽拇指一樣細。（圖／路透）

該院兒科及婦產科主任法拉醫師（Dr Ahmed al-Farra）表示，他們需要牛奶、食物、醫療用品等一切資源。他正在治療的一名3月大女嬰，體重竟比出生時還輕100公克，「這3個月以來，她沒有增加任何1公克的體重，反而變輕了。肌肉完全流失，只剩皮包骨，表示孩子已進入嚴重營養不良的階段，就連臉頰上的脂肪組織都消失了。」

以色列3月對加薩切斷所有物資供應，儘管5月解除封鎖卻仍有限制，理由是為了防止物資流入武裝組織手中。以色列否認刻意讓加薩人民挨餓，以軍援助協調機構COGAT也聲稱未限制援助卡車進入，當局本周更宣布放行更多援助，包括在部分地區停止戰鬥，空投食物並提供更安全的援助路線。不過，國際組織在當地蒐集物資時，卻屢次面臨挑戰。

隨著糧食儲備耗盡，加薩衛生部統計已有154人死於營養不良，其中89名是兒童，大多數都在近幾周死亡。一間全球飢餓監測機構29日警告加薩正在發生飢荒，世界衛生組織（WHO）也指出，大規模人口飢餓與瘦弱兒童的畫面震驚全球。

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