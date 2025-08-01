U Café粉紅胖卡抵台東馬偕　串聯41單位推動零歧視醫療環境





▲「U Café粉紅胖卡」抵達台東馬偕。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

由台灣愛滋病學會與台灣愛滋病護理學會共同發起的「U Café應援活動」邁入第三年，持續透過「一杯咖啡的力量」推動愛滋去污名、促進友善對話。今年活動規模再創新高，自7月14日至8月1日展開全台巡迴，共有26家醫療院所與15家縣市衛生局響應，串聯全台41個醫療衛生體系，共同營造無歧視的就醫環境。

巡迴行動的代表象徵——粉紅胖卡，7月31日抵達第十四站台東馬偕紀念醫院，在風雨中依舊溫暖現場，醫護人員踴躍參與恩典廣場的應援活動，不僅領取熱騰騰的咖啡，更一同宣示打造「U世代 We Unite」的醫療精神。副院長蔡耀中、感染科林慧瓊醫師、護理部主任曾令君率隊表達支持，承諾為愛滋感染者提供平等、尊重且專業的醫療照護。

現場由台灣露德協會與醫護人員進行象徵性「打勾勾」儀式，表達共同打造友善看護、長照與醫療服務環境的決心，回應感染者對友善醫療的期盼。

活動以「在U世代·We Unite」為主題，除了凝聚全台醫護人員的正向力量，也翻轉社會大眾對愛滋的刻板印象。聯合國愛滋規劃署提出2030年「95-95-95」目標，即95%的感染者知道感染狀態、95%接受治療、95%達到病毒抑制。台灣截至2024年已達成「92-96-95」，表現超越全球平均。

其中關鍵的「U=U」（Undetectable = Untransmittable，測不到=傳不出去）概念，已獲國際醫學界廣泛認可。意指愛滋感染者若持續規律服藥，體內病毒量抑制至低於200 copies/ml，即不會經由性行為傳染給他人，為防治策略帶來重大突破。

台東馬偕感染科林慧瓊醫師指出，愛滋感染者長期承受社會誤解與標籤，不僅影響生活，也讓許多人延誤篩檢與治療時機。她呼籲：「愛滋已是可控制的慢性病，社會應以科學角度正確認識疾病，消除歧視，攜手邁向『三零』願景——零新增、零死亡、零歧視。」

▲「U Café粉紅胖卡」抵達台東馬偕。（圖／記者楊晨東翻攝）