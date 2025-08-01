關山警分局聯手農會辦理防搶演練　提升金融機構應變能力

▲台東關山分局攜手農會防搶演練。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化金融機構防搶應變能力，提升職員警覺性及通報應對效率，台東縣警察局關山分局偵查隊與關山聯合所，1日上午10時20分於關山鎮農會信用合作部聯合實施「防搶演練」，透過逼真情境模擬，檢視人員反應與警力應處流程，整體演練緊湊流暢、圓滿成功。

演練情境由偵查佐黃韋傑扮演搶匪，頭戴黑色頭套、手持模擬槍械闖入農會信用部大廳，威嚇櫃檯人員交付現金。職員們迅速應變，一人趁隙按下警報通報系統，並依SOP隱匿避難，成功爭取處置時間。

接獲報案後，勤務指揮中心立即指派警力馳赴現場。由分局長鍾國楨指揮，偵查隊與關山聯合所迅速抵達，員警手持防彈盾牌、配戴防彈裝備進場壓制。所長呂凱寰高聲喊話命令「放下武器、趴下！」，模擬歹徒見狀隨即棄械投降，警方依程序進行上銬與搜身，順利結案。

關山鎮農會信用部辦事員林家鳴表示，感謝警方主動規劃演練，不僅提升職員的防搶意識，也強化對通報流程的熟悉度。農會也將持續留意可疑行為，若發現有神情異常或邊講電話邊匯款的民眾，將主動通報警方，以防止民眾落入詐騙陷阱。

關山警分局指出，警分局將持續結合轄內各金融機構辦理防搶、防詐等宣導與演練，加強巡邏密度，並定期配合刑警大隊進行「防搶暨攔截圍捕演練」，期能建構完善反應機制，讓歹徒無機可乘，確保民眾財產安全。

同時提醒民眾，如有大額現金提領、匯款需求，可至各地派出所申請「護鈔服務」，由警方協助陪同提領、返家或匯款，降低財損風險。