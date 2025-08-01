關山分局雨中守護光雕音樂會　宣導結合警友力量深化識詐交安意識

▲台東關山分局創意宣導結合警友力量深化識詐交安意識。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

2025年台灣國際熱氣球嘉年華於7月31日在關山登場，吸引大批民眾參與光雕音樂會。面對午後時雨，台東縣警察局關山分局不僅動員約60名警力投入交通疏導與維安任務，更結合在地警友組織，透過創意宣導形式推廣防詐與交通安全觀念，展現警民合作的良好典範。

為提升宣導成效，分局於會場設置機動派出所，由分局長鍾國楨親自帶隊，並邀集關山警友站站長王安士、瑞豐站站長潘金來、榮譽站長趙双路及幹事林文龍等人共同參與，發送印有「禮讓行人」與「防詐三步驟」標語的宣導氣球，吸引大批親子互動。這批俗稱「歕雞胿」的氣球由警友熱心捐贈製作，藉由童趣媒介將重要觀念潛移默化傳遞至家庭中。

現場亦啟動「識詐交安宣講團」，由員警與警友攜手進入人群，透過大會麥克風展開擴音宣導，由組長蔡蘭貴進行簡明易懂的語音傳播，成功提升全場參與民眾的注意力與互動熱度。

儘管活動當日下午一度降雨不斷，員警們仍身著雨衣、穿戴雨鞋堅守各交通與安全崗位。傍晚時分，雨勢短暫歇息，使「哆啦A夢」造型熱氣球順利立球，現場1萬5千多名觀眾報以熱烈歡呼。晚間音樂會接續展開，卑南族青春歌隊以原民組曲揭開序幕，壓軸登場的知名歌手Matzka則在細雨中傾情演出，為整場活動增添感性氛圍，至21時圓滿落幕。

關山分局表示，此次活動展現警察於大型活動中維護秩序、兼顧宣導的多重任務能力，更透過警友網絡強化民間資源整合與宣導效益，讓民眾在嘉年華氛圍中獲得實用且具體的安全知識，也為本屆熱氣球嘉年華注入一股溫暖社會力量。