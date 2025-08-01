喊話賴政府「公開台美談判狀況」　施俊吉：讓我們一起幫忙好嗎？

▲施俊吉。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

美國總統川普今（1日）公布台灣適用的關稅稅率為20%。總統賴清德則表示，目前只是暫時性稅率，最終總結會議還沒進行，所以還未得到最終稅率。對此，前行政院副院長施俊吉喊話，現在是公開台美貿易談判的時候了，美國關稅從32%降到20%，台灣讓步了什麼？為什麼不是15%，少給了什麼？要取得15%，還得貢上什麼？政府在堅持什麼？「讓我們一起幫忙談判好嗎」？

施俊吉表示，國際談判要對抗的不只是對手，還要面對己方的人民與國會，以及對方的人民和國會，因此是一種「五面談判」的賽局。

施俊吉表示，就「己方的人民與國會」而言，他們人多嘴雜、意識形態分歧，但是如果善用這些多元意見、政黨反彈與國民憤怒，有時反而能形成壓力，壓迫對手讓步；有時則能形成藉口和盾牌，閃躲對手的貪婪和需索，避免極端損失。

施俊吉認為，總之，在適當的時機公開談判狀況，不是什麼透明不透明、民主不民主的問題，而是談判策略與談判技術的運用問題。

施俊吉直言，現在是公開台美貿易談判的時候了，美國關稅從32%降到20%，台灣讓步了什麼？為什麼不是15%，而是20%，台灣少給了什麼？要取得15%，台灣還得貢上什麼？

施俊吉強調，政府在堅持什麼？「讓我們一起幫忙談判好嗎」？

然而，賴清德今日也開記者會，針對談判內容，他表示，最終目標是爭取對等關稅能到合理，對台最有利，台灣談判過程秉持四原則，保護國家利益、保護產業利益、保護糧食安全、保護國人健康，針對投資多少、金額部分，因為還在談判，目前基於「雙方保密協議」，還沒有辦法跟社會大眾說明，這點敬請諒解。

▼總統賴清德召開記者會談關稅。（圖／翻攝自YouTube／賴清德）