對美談判就差最後一步　賴清德拋2原則、2目標：台美互相了解立場

▲總統賴清德召開記者會談關稅。（圖／翻攝自YouTube／賴清德）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德1日上午舉行記者會，說明台美暫時性關稅20％稅率時，被問及在台美經貿談判過程中，溝通策略為何？賴清德表示，秉持平衡台美貿易逆差、台美互補互利的「二原則」，希望達成深化台美經貿合作、建立台美國安科技多元領域合作「二目標」。他說，過程中台美互相了解立場、感受雙方誠意，就差最後一步「總和性結論」，美方也表達這樣立場，希望跟台灣繼續談判。

賴清德表示，美國是世界最重要的市場，對台灣還有許多國家都非常重要，台灣的對外貿易有24.3%產品銷售到美國，特別是半導體、資通訊產業跟電子零組件產業，這也是為何台灣積極跟美國談判，希望一方面解決平衡台美貿易逆差，也創造互利、互補的原因，目的在這裡。

在台灣談判策略部分，賴清德說，台灣在這次談判過程中，是相當坦誠也相當誠意跟美國進行談判，然後秉持兩原則，一個是希望能夠平衡台美貿易逆差，也能夠秉持著台美互補、互利的原則。

另外，賴清德說，台灣希望達到兩個目標，就是深化台美經貿合作，以及建立台美在國安、科技多元領域的合作。最後，賴清德也重申，台灣秉持四個原則，就是台灣的國家利益、產業利益、國人健康，以及糧食安全的四原則來進行談判。

賴清德強調，台美在談判過程中，互相了解立場，感受雙方誠意，所以進行過程中，大家都肯定雙方，這是為何台灣已經把技術性磋商完成，就差最後一步「總合性結論」。他說，這部分確定就有辦法得到最後稅率，那美國也表達這樣立場，希望跟台灣繼續談判的立場。