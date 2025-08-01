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端4千億美元換更低稅率？「賴清德喊保密」　PTT炸鍋：日韓都能說

▲▼總統賴清德召開記者會談關稅。（圖／翻攝自YouTube／賴清德）

▲總統賴清德召開記者會談關稅。（圖／翻攝自YouTube／賴清德）

記者施怡妏／綜合報導

美國總統川普今公布台灣關稅稅率為20%，針對雙方談判細節，外傳台灣會端3、4000億美元的投資換取低關稅，傳言是否為真？總統賴清德召開記者會表示，因為還在談判，目前基於雙方保密協議，無法對外說明，此番話引爆輿論炸鍋，大批網友質疑，日本、韓國都說了，為何台灣要保密？「有講跟沒講一樣啊」。

總統賴清德在記者會上強調，最終目標是爭取對等關稅能到合理，深化台美經貿合作，同時促進在國安科技及多元領域的合作。被問到外傳會端3、4000億美元的投資換取低關稅，賴清德表示，因為還在談判，目前基於雙方保密協議，還沒有辦法跟社會大眾說明，敬請諒解。

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此番話讓PTT鄉民炸鍋，一名網友發文，記者問了一堆問題，結果賴清德都以「保密協議」為由，無法說明，「日本韓國他們不是國家嗎？人家都直接把條件晾出來了」，日本、韓國都可以公布，為何台灣要保密？「為何台灣政府跟民眾說細節要保密，這樣不算黑箱嗎？」

其他網友也傻眼，「韓國日本都不用保密，就你台灣要」、「人民對政府的忍耐是有限度的」、「保密協議秀出來給大家欣賞一下呀」、「那開記者會幹嘛，爛透了，黑箱談判」、「不敢說絕對沒好事」、「別國是公開繼續談，我們是保密（黑箱）繼續談」、「別國要付出什麼都講得明明白白」、「整個記者會都在講空話」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲PTT鄉民炸鍋。（圖／翻攝自PTT）

在記者會上，有記者提問，由於台灣的主要競爭對手，日本、南韓的稅率都是15％，都比台灣目前的20％要低，對於接下來台灣要如何保持競爭力，並且在8月7日新關稅上路前，政府是否有自信談得比20％更低？

賴清德表示，談判還沒有簽最後的「會議總論」，雖然還沒有完成會議總論，但完成階段性成果，由原本4月2日32%稅率調降為20％的暫行稅率，20%不是台灣一開始目標，未來會持續談判，爭取台灣更有利、更合理稅率。

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