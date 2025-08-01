台灣投資逾3000億美元換20%關稅？　賴清德：簽有保密協議盼見諒

▲總統賴清德召開記者會談關稅。（圖／翻攝自YouTube／賴清德）



記者陳家祥／台北報導

美國總統川普今公布台灣適用的關稅稅率為20%。總統賴清德今（1日）召開記者會表示，最終目標是爭取對等關稅能到合理，深化台美經貿合作，同時促進在國安科技及多元領域的合作。至於投資多少金額部分，賴清德說，因為還在談判，目前基於雙方保密協議，還沒有辦法跟社會大眾說明，這點敬請諒解。

媒體記者提問，這次談判很多細節不宜對外宣布，但外傳會端3、4000億美元的投資換取低關稅，傳言是否為真？談判時，工業、農業最想守住的底線？臉書提到希望跟「232條款」、供應鏈等相關問題綁在一起談判，要爭取什麼？台灣有何優勢籌碼？

對此，賴清德說，最終目標是爭取對等關稅能到合理，對台最有利，同時也爭取美國「232條款」對台灣的ICT產業、電子零組件產業不至於造成衝擊，這是最終目標。另外，也希望在談判過程中，能深化台美經貿合作，同時促進在國安科技及多元領域的合作，創造台美長期利益，這也是談判另一個目標。

至於最想保護、最困難的是什麼？賴清德說，世界各國都一樣，在跟美國談判時都有想要保護的產業跟利益，「我一開始就有講到，台灣談判過程秉持四原則，保護國家利益、保護產業利益、保護糧食安全、保護國人健康」，「這四個是我們要談判的原則，但我們有堅持的時候，自然就要進行彼此間的磋商」。

而針對投資多少、金額部分，賴清德說，因為還在談判，目前基於雙方保密協議，還沒有辦法跟社會大眾說明，這點敬請諒解。