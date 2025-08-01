啟明學校新校長上任爆黑幕、隱匿兒虐　8成家長連署陳情盼市府正視

▲「隱匿兒虐？爭議不斷！啟明新校長，家長不放心！請蔣市府聽聽家長的聲音！」記者會。（圖／時代力量提供）



記者杜冠霖／台北報導

時代力量與台北市立啟明學校多位學生家長，今（1日）舉行「隱匿兒虐？爭議不斷！啟明新校長，家長不放心！請蔣市府聽聽家長的聲音！」記者會，揭露啟明學校新任校長李昱昕多項爭議，知情不報兒虐，「音樂班導師不由音樂教師擔任」及「將綜合職能班與保健按摩科併班」等，且遴選程序疑點重重原有四位候選人，卻在遴選過程中被勸退或遭黑函逼退，且家長因多次陳情未果，短短五天內便蒐集到87位學生中的64位家長連署，希望蔣市府聆聽家長聲音，啟動溝通對話。

時代力量主席王婉諭表示，她在七月中旬接到啟明學校家長關於校長遴選爭議的陳情，家長們已經窮盡一切努力、帶著疲憊與傷痕，只希望能為啟明學校的87位孩子，爭取一個把孩子放在第一位的領導團隊，學生家長指出三大爭議：第一，知情不報兒虐，適任性受質疑即將上任的李昱昕校長，過去擔任啟明教務主任時，曾涉入「隱匿兒虐、知情不報」爭議，並遭社會局裁罰。家長憂心，如此紀錄是否在遴選過程中被揭露並充分評估？教育局是否盡到應有的審查責任？

第二，決策違背孩子最佳利益李昱昕於5月底通過遴選後，逐步接手校務期間，做出多項引發爭議的決策，包括「音樂班導師不由音樂教師擔任」及「將綜合職能班與保健按摩科併班」等，家長多次反映仍未獲合理回應，憂心此舉犧牲學生權益。

第三，遴選程序疑點重重原有四位候選人，卻在遴選過程中被勸退或遭黑函逼退，最終僅剩李昱昕一人同額遴選。家長質疑教育局是否知情，甚至有無介入，要求市府公開說明。王婉諭指出，早在2025年5月，家長因多次陳情未果，短短五天內便蒐集到高達64位家長連署，佔了全校學生家長八成，向遴選委員會提出陳情，顯見校長遴選與後續爭議已導致嚴重的信任危機。

王婉諭強調，據她了解，李昱昕在校務與教學上確實用心，但特殊教育孩子的需求更需要教育現場師長傾聽與協助，不希望家長跟學生走到對立，產生更大的衝突，呼籲台北市教育局應扮演家長與校方間的橋樑，進行有效溝通，而不是打壓家長發聲。王婉諭呼籲蔣萬安市長，身為三個孩子的父親，應該理解家長的焦慮。她強調：「啟明學校的家長不是針對個人，而是為了孩子的未來。市府必須啟動實質有效的對話，釐清並解決這場爭議。」

學生家長楊小姐表示，她上網查詢資料後，才得知李校長過去在虐童案中知情不報的角色，這讓她對孩子的在校安全感到非常憂心，如果李校長成為校內職位最高的人，未來若再發生類似事件，很可能會被輕易地掩蓋下去。



前家長會會長、現任輔導會長陳小姐直言，李校長將音樂班的專業老師調往行政職，讓非專業老師來帶領，這對需要高度專業指導的視障生來說是很大的傷害。且綜合職能班與保健按摩科的學生在能力和需求上有很大差異，過去即便併班也是以同學年或相近的班級為主，而非像現在這樣跨科別合併。這些重大的改變，校方都未與家長直接溝通，校方的決策讓孩子們的未來充滿不確定性，也讓家長感到非常挫折與無助。

學生家長劉小姐表示，身為視障孩子的家長，最大的心願只是孩子能身心健康、平安長大。對於校長遴選中的權力關係，他們不懂也不想懂，只希望教育者能誠實、有信用。遴選過程中有校外力量介入的傳聞，以及候選人從四位變成一位的奇怪現象，讓家長們充滿了不安和恐懼。但近期一連串不尊重專業、不考慮學生需求的決策，讓家長們對孩子的就學環境感到極度憂心。家長們已經嘗試過所有申訴管道，卻得不到回應，懇求教育局能聽見家長的聲音。