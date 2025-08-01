對等關稅20％！蔣萬安批賴政府失職　籲公布談判過程

記者陳家祥／台北報導

美國於美東時間7月31日公布台灣適用的對等關稅稅率為20%。台北市長蔣萬安今表示，民進黨政府之前告訴大家，台灣的關稅會低於日韓，「今天這個結果明顯與事實不符，這是政府的失職」；他說，政府應該公布談判過程，是不是還有其他協商內容，是否進一步投資美國或開放國內市場，這些資訊都應該讓人民清楚的知道，才能同舟共濟。

蔣萬安說，政府應該是要發揮指引人民方向的功能，但是民進黨政府之前卻告訴大家，台灣的關稅會低於日本、韓國，「今天這個結果明顯與事實不符，這是政府的失職」。

蔣萬安表示，政府應該是要團結人民，以致對抗外在的艱困挑戰，但是民進黨政府還有賴清德總統卻發動大罷免，卻將心力全部放在內鬥上，而沒有團結一致對抗關稅的衝擊，這是政府的失能。

「所以在這邊我要呼籲民進黨政府以及賴清德總統，停止823的大罷免。」蔣萬安說，這個時候是全臺灣共同一致對抗外在困境的艱困時刻，而不是迎來另一場內耗的823大罷免。

蔣萬安提醒民進黨政府以及賴清德總統，這一次所謂對等關稅的20%，再加上匯率的損失12%，對於台灣企業以及廠商的競爭力已經大打折扣，也損失慘重。

另一方面，蔣萬安說，之前也一再提出，在關稅談判的過程要特別留意，台灣的關稅與臨近周邊主要競爭國家的關稅比較，不應該高於韓國，但是今天台灣的關稅高於日本、韓國，甚至高於包括印尼和菲律賓，「所以人民非常的憂心，我們會不會在接下來區域競爭當中被邊緣化」。

蔣萬安提到，接下來還會有包括半導體、關鍵零組件、伺服器、藥品所要適用的關稅，政府還是必須要談到最好的條件，還是必須要審慎因應，不能再讓人民失望，特別不能在攸關臺灣人民的關鍵意義上讓步。

另一方面，蔣萬安說，也必須要求政府公布相關談判的過程，是不是還有其他協商的內容，是否包括進一步投資美國，或是開放國內市場，這些必要的資訊都應該讓人民清楚的知道，也對於接下來下一步的預判以及因應對策，大家有所了解，才能同舟共濟。