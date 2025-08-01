親戚小孩討Labubu被拒！砸爆百萬水晶燈…家長喊窮只賠8萬

▲討不到Labubu，親戚小孩砸壞水晶燈。（圖／翻攝微博）



文／香港01

如果家有貴重物品或心愛玩具，每逢有親戚帶小孩上門都必家提心吊膽！上海1名男網紅早前在小紅書發帖大呻，稱遭親戚家的「熊孩子」砸壞他別墅天花板價值10萬人民幣（約41.5萬新台幣）鏡面玻璃及30萬人民幣（約124萬新台幣）的義大利水晶燈，起因是男孩想要他家中的Labubu玩偶被拒，耍脾氣時亂丟遙控器所致。男網紅大呻男童完全沒有道歉，其家人則打出「親情牌」，稱只願意賠償2萬元（約8萬新台幣），令他相當無奈。

該名家境「殷實」的上海男網紅「小小阿正（尾巴哥）」在社交平台小紅書發帖抱怨，表示親戚有事相求便帶着孩子來訪其家，孩子看到他以珠寶裝飾的Labubu公仔後「吵起來」，希望獲送贈公仔不果後便開始哭鬧。其間，男孩抓起遙控器向上丟，結果將別墅客廳天花板鋪設的價值10萬人民幣的鏡面玻璃砸碎，而約值30萬人民幣的義大利水晶燈也被打壞。

從該名網紅上傳的照片看到，他悉心用價值不菲的珠寶裝飾Labubu公仔，公仔的耳朵及手腳均套上碩大的寶石戒指，價值難以估計。

至於遭砸壞的水晶吊燈就被放置於地上，而1塊鏡面玻璃碎片則散落一地。雖然只是部份玻璃碎裂，但修復工程卻需將餘下數塊全數移除，「明天反正約了設計師來看下方案。這個頂要全部換掉了」。

男網紅又透露，目前維修工程已完工。至於涉事的親戚們一家「很窮賠不起，打官司也沒必要」，而事發至今，造成破壞的「熊孩子」一直沒有道歉，男孩的家長更認為事件「不要牽扯小孩算了」，勸他不要發帖，怕引起網上關注會影響男孩；對方又希望他念及親情，繼續幫忙所求之事，並承諾「砸鍋賣鐵」分兩期償還2萬元賠款。樓主最終無奈接受結果，「奈何長輩喜歡拿著芝麻爛谷子的飢荒親情來說事，真的很沒邊界感」。

事件在網上引起極大關注，並被上傳至其他社交平台。不少網民都認為男網紅應該走法律途徑索償「給熊孩子一點教訓」，也有人認為男孩及其家長需為此負責，「真的就是家長教育問題」、「熊孩子都是家長培養出來的」、「哥不能不了了之啊！你這個身份地位找個律師問問有什麽好辦法啊！」、「走法律程序，家長慣的」，也有人嘲「你應該慶幸玻璃沒傷到熊孩子，不然還要訛上你」、「要是玻璃渣子碰到熊小孩，那就是另一個故事了」、「我感覺他的道歉好像說是你的錯那種感覺，覺得不是很誠心」。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

