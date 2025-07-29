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大陸 大陸焦點 特派現場

陸研究生賣「手工LABUBU燒餅」爆紅！　一個4元營業20分鐘賣光

▲小楊攤位的各種燒餅。（圖／翻攝自極目新聞）

▲小楊攤位的各種燒餅。（圖／翻攝自抖音）

記者廖翊慈／綜合報導

河南鄭州一名土木工程研究生小楊日前辭職擺攤賣燒餅，以一個1元的價格（人民幣）在小學校門口販售。小楊以LABUBU等造型，擄獲小學生的荷包，甚至有家長騎車40分鐘來搶購。相關影片在陸網爆紅，小楊的帳號在兩個月內，漲了42萬名粉絲。

▲LABUBU燒餅。（圖／翻攝自極目新聞）

▲LABUBU燒餅。（圖／翻攝自微博）

據《極目新聞》報導，小楊表示，最開始做燒餅是因為父親有個閒置鍋爐，於是就自學做，而製作各式造型的燒餅，則是小學生們的提議，「我後來就在攤位旁邊放一個黑板，讓他們自己在上面寫下想要的造型。」

▲小楊手工刻畫造型。（圖／翻攝自極目新聞）

▲小楊手工刻畫造型。（圖／翻攝自微博）

小楊透露，這些燒餅沒有模具，他都是用美工刀，將臉型劃出形狀再烤，每天下午2點開始工作，5點正式擺攤，20分鐘就會賣光，最受歡迎的是「槍」形燒餅，再來是LABUBU、Hello Kitty的燒餅。

▲賣最好的「槍」燒餅。（圖／翻攝自微博）

▲賣最好的「槍」燒餅。（圖／翻攝自微博）

小楊坦言，一開始其實是賣3塊錢一個，但考慮到孩子們的零用錢有限，就改成1元，有的造型是2元，「每次擺攤，孩子們都會一窩蜂衝過來買，特別的造型10分鐘就會賣完了。」

▲▼小楊擺攤20分鐘就賣光。（圖／翻攝自極目新聞）

▲▼小楊擺攤20分鐘就賣光。（圖／翻攝自極目新聞）

▲▼陸研究生賣「LABUBU燒餅」爆紅。（圖／翻攝自極目新聞）

對於有些人認為，他放棄土木工程專業，跑去賣燒餅而感到可惜。小楊對此表示，他認為，學歷和專業，只是個人很小的一部分，如果它能讓你獲得一份滿意的工作，那很好，但如果不喜歡或不適合，那其實每個人都有更多的可能性。

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