王寧首曝新款「彩色LABUBU」10月上架　粉絲嘆：黃牛已蓄勢待發

▲王寧透露，新款「彩色LABUBU」預計10月上架。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

泡泡瑪特創辦人王寧近日接受《央視新聞》採訪時透露，旗下人氣角色LABUBU系列，即將在10月推出新款。新款拉布布戴著珍珠項鍊，擁有橘、藍、黃綠相間的毛色，已在各個社交媒體上造成話題。不少準備入手的消費者感嘆，「黃牛都蓄勢待發了。」

▲新款「彩色LABUBU」高38公分。（圖／翻攝自微博）

據《央視新聞》報導，王寧在採訪中表示，「新款有可能10月跟大家見面吧。」對於新款玩偶不同於以往的毛色，王寧笑著表示，「其實我也是第一次見到實體，我們的產品設計流程是非常完善的，每個角色背後都有一個經紀團隊。」

相關資料顯示，新款拉布布高38cm，定位「中娃」尺寸，隸屬於「rock」系列（「前方高能量」IP衍生），設計含彩虹毛髮、珍珠項鍊與愛心吊飾等細節，外盒將由橘色大禮盒包裝。

▲▼有網友直呼，新款拉布布的配色像中毒。（圖／翻攝自微博）

不過消息一出，新款拉布布的評價兩極化，部分消費者吐槽色彩「花俏凌亂」，「像吃菌子中毒」，但收藏愛好者稱讚，突破性美學。

多數網友表示，「人手一個實名制購買，做不到別拿出來賣」、「熱度已經退了吧，還這麼火嗎」、「只有黃牛才能買到吧」、「義烏的朋友們看到了嗎，快點仿冒吧」、「買不到有啥用，別出了，一個都買不到」、「品質那麼差，也是很努力了」、「如果不是產量供不上，也不會有那麼多黃牛」、「現在都說醜，到時候搶得比誰都厲害」。

對於「LABUBU飢餓行銷」一說法，王寧對此強調，「LABUBU目前月銷量達1000萬隻，供應鏈持續優化中，縫紉機都快踩冒煙了，我們的團隊已經很努力在生產了，希望每一位顧客，都可以早日買到自己的LABUBU。」