黃牛放棄了！LABUBU黃牛價格「腰斬」　他嘆：準備回去賣票

▲POP MART實體店。（圖／路透社）

記者廖翊慈／綜合報導

泡泡瑪特（Pop Mart）的角色LABUBU系列受到全球多位明星的喜愛而爆紅，一度出現線上線下均供不應求的情況，同時也刺激黃牛、盜版產業的發展。一名黃牛指出，自6月底開始，因官方大補貨，導致黃牛價格跌至「腰斬」，不少黃牛生意一瞬間開始虧本，無奈只好放棄。

據《中國經營報》報導， LABUBU自6月20日以後的黃牛價格近乎腰斬，一部分原因是官方加大了供貨，另外也和熱點逐漸褪去有關，最近幾週，有關泡泡瑪特主要股東在高點套現的新聞甚囂塵上，加劇了一些退潮情緒。

▲官方大補貨LABUBU。（圖／翻攝自微博）

一名黃牛介紹，在深圳，泡泡瑪特販賣機加實體店總計79家，他和同伴們按區域分配，負責寶安區的是他和另一個同事，目標就是搶到官方售價的「LABUBU捏捏」。他說道，這天上午總計搶到15個，按計劃會加價1至2倍，在第二天送到預訂的買主手裡。



他賣了10個，自己留了5個，在現場他想以4倍價格出售，但都沒人要。他覺得大部分和他一樣也是「黃牛」。他表示，過去幾年都在賣茅台酒、演唱會門票，5月底才開始接LABUBU的單，他還不知道，要做一個成功的盲盒黃牛，可不簡單。

▲LABUBU成為某種社交象徵。（圖／翻攝自微博）

他坦言，現在熱潮已經明顯下降了，自己現在已經不接LABUBU的黃牛訂單了，「這些東西已經賣不上高價了，閒魚上有很多，白搶了，這一個多月的黃牛經歷，自己也感嘆，人和人真的不一樣，我完全不懂手上這些，橡膠或矽膠的娃，有什麼價值。」

他最後表示，自己打算回去做茅台酒、演唱會票代搶的老本行，或許是不會再回來代買LABUBU了。