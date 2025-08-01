　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟賴清德根本在賣台　許宇甄：美對台課徵20%關稅「輸到脫褲」

▲▼總統賴清德召開記者會談關稅。（圖／翻攝自YouTube／賴清德）

▲總統賴清德召開記者會談關稅。（圖／翻攝自YouTube／賴清德）

記者崔至雲／台北報導

美國政府在台灣時間今（1日）一早公布，台灣對等關稅稅率為20%，甚至傳出台灣承諾再投資數千億美元，並對美國農產品、基改食品、汽車關稅大幅讓步，換到的卻是比日韓還高出5%的關稅待遇。國民黨立委許宇甄表示，這對台灣電子產業、農業與汽車製造業無異於一記重擊，尤其台灣出口與日韓高度重疊，這樣的差別待遇將直接瓦解台灣競爭力，衝擊巨大，台灣被賴清德賣得乾乾淨淨，在這場談判輸到脫褲。

許宇甄痛批，最令人無法接受的是，整場台美貿易談判從頭到尾都在黑箱中進行，立法院被完全排除在外，社會各界對談判內容一無所知。賴政府不僅未對人民誠實交代，更在毫無民主程序保障下，談出一紙喪權辱國、屈辱讓利、形同敲詐的協議。

許宇甄要求，行政院長卓榮泰應立刻引咎辭職，賴清德更應出面道歉，並對全民公開說明，究竟談判策略是如何制定？台灣讓出了哪些重大利益？政府是否已犧牲全民健康、出賣農民未來、讓汽車產業走向倒閉死路？

許宇甄強烈批評，賴政府至今仍拒絕公布談判進度與實質內容。說穿了，就是談得極度失敗又無顏面對社會。全面開放美豬美牛進口、讓基改食品進入校園、放棄汽車產業保護、農產品零關稅，換來的竟是比日韓還慘烈的關稅懲罰！全世界都在川普關稅戰中設法自保，只有賴清德還忙於鬥爭在野黨、搞大罷免，把貿易談判當成權力交易的籌碼。賴清德不僅無能，更一路欺騙國人，根本是個貨真價實的「Lie總統」。

許宇甄質疑，民進黨在野時期高舉「公開透明、國會監督、社會參與」的大旗。現任談判代表鄭麗君過去曾主張，經貿談判資訊「具重大公益性與即時性」，應即時公開、確保社會監督。但今日的賴政府，卻連最基本的「說清楚、講明白」都不願做到，又憑什麼讓人民相信這樣的團隊能為國爭利？

許宇甄表示，在丹娜絲颱風重創雲嘉南地區、農業與畜牧產業元氣大傷之際，賴政府卻貿然開放美國農畜產品零關稅進口，形同落井下石。這不僅將進一步摧毀國內農民生計，更將引爆糧食安全危機，重創社會整體防衛韌性。

許宇甄提醒，國產稻米、豬肉等基本民生產品，若因關稅談判讓步而遭美貨傾銷，價格勢必崩盤，不僅將摧毀稻農與豬農生計，更會造成整個農村結構性崩解、人口外移加劇，若農業鏈斷裂，將無法復原，政府絕對不能犧牲基層農民權益！

許宇甄強調，賴政府與美談判期間不專心談判，力推大罷免，撕裂台灣。人民已經用選票展現憤怒，但賴清德對於多數民意依舊視而不見，竟然還強調8月23日繼續與少數民意走在一起，台灣有這樣的總統，是國之不幸。賴政府只在乎獲取更多的權力，選擇漠視人民健康、農民生計、產業命脈，對美談判談出如此糟糕的結果，根本就是在出賣台灣。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 3 0336 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
對美談判差最後一步　賴清德拋2原則、2目標
快訊／18縣市豪大雨特報　下到明天
快訊／黃呂錦茹改口認罪　1000萬交保
半導體、232條款僅原則性磋商　賴清德：調查公布後會明朗
關稅20%！彰化水五金業者崩潰：訂單恐跑光
關稅20%！盧秀燕喊話賴清德：快收心處理國家重大危機
快訊／柬埔寨宣布「對美商品零關稅」！　再買10架波音
有自信談比20%低？　賴清德：還沒簽會議總論但完成階段性成果
台灣投資逾3000億美元換20%關稅？　賴清德：簽保密協議盼
台灣關稅20%！　3行業海嘯第一排
賴清德：對美談判必須向國會負責　「一定會向立院報告取得同意」
「讓那麼多還是實質32%！」　藍委批賴清德：1年多辦了哪些大

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

轟藍白關稅沒談完在亂什麼！　吳崢：惡意散布假消息絕對告

對美談判就差最後一步　賴清德拋2原則、2目標：台美互相了解立場

台灣關稅20％可望「再調降」　林俊憲PO長輩圖解釋談判流程

半導體、232條款目前僅原則性磋商　賴清德：調查公布後會明朗

台灣關稅20%！盧秀燕喊話賴清德：趕快收心處理國家重大危機

關稅20%！彰化水五金業者崩潰　王惠美轉述：訂單恐全部跑光

有自信談比20％低？　賴清德：還沒簽會議總論但完成階段性成果

轟趙少康唱衰台灣動盪股市　林楚茵：造謠「關稅32％」出來道歉？

因應20%暫時性關稅特別條例將擴大規模？　卓榮泰回應了

曝綠營流失140萬支持者　游盈隆批：有人彷彿大罷免大失敗沒發生

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

台中暴雨馬路變河流！ 駕駛們無奈水上開車

黑貴賓趴桌像塊濕抹布　阿北擦手被嚇爛猛拍胸

朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」

【恐怖激流】彰化暴雨狂炸！6車被沖進排水溝

【泰格與雪兒】中華電信

轟藍白關稅沒談完在亂什麼！　吳崢：惡意散布假消息絕對告

對美談判就差最後一步　賴清德拋2原則、2目標：台美互相了解立場

台灣關稅20％可望「再調降」　林俊憲PO長輩圖解釋談判流程

半導體、232條款目前僅原則性磋商　賴清德：調查公布後會明朗

台灣關稅20%！盧秀燕喊話賴清德：趕快收心處理國家重大危機

關稅20%！彰化水五金業者崩潰　王惠美轉述：訂單恐全部跑光

有自信談比20％低？　賴清德：還沒簽會議總論但完成階段性成果

轟趙少康唱衰台灣動盪股市　林楚茵：造謠「關稅32％」出來道歉？

因應20%暫時性關稅特別條例將擴大規模？　卓榮泰回應了

曝綠營流失140萬支持者　游盈隆批：有人彷彿大罷免大失敗沒發生

川普下重手！加拿大「35%關稅」正式生效　專家揭真正挑戰

批賴士葆漢奸走狗賣國賊　「文山退葆」挨告妨害名譽獲不起訴

他為賺12萬元賣帳戶　代價被判刑4個月、罰款10萬

搭高鐵免費送Uber抵用券　日本樂園門票買一送一

轟藍白關稅沒談完在亂什麼！　吳崢：惡意散布假消息絕對告

翻車意外摔下山谷　男重傷斷腿靠「忠犬引路」爬11個小時獲救

1家5口墜谷！慈父「3度求救」跪路邊想拉兒　人車一起滾下去

Sandy尪婚前被約談判「誰是她男友」！男秒被認出…傷心：等妳好多年

快訊／18縣市豪大雨特報　下到明天

張睿家認了隱婚6年！「回家會跪算盤」不敢說　婚宴加到20桌砸300萬

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

政治熱門新聞

台灣關稅20％　賴清德臉書被洗爆

台灣關稅20％　謝寒冰一句話總結

台灣關稅20％！賴清德：暫時性關稅　可望再調降

NCC委員今公佈！　黃國昌抓包「行政院把名單壓了2個月」

趙少康：台灣關稅「20％喪權辱國」

快訊／總統府11：30記者會！　說明台灣暫時性20％關稅＆談判進度

翻車！趙少康稱「台灣關稅32％」　財經網美嗆：應該出來交代

川普宣布台灣對等關稅20%　卓榮泰今取消公開行程

美方：鄭麗君是難纒的對手　前立委看20％關稅鬆口氣

市議員喊普發1.6萬　新北市府回應了

川普對等關稅20%為暫時性稅率　行政院：已洽約下次會議

台灣投資逾3000億美元換20%關稅？　賴清德：簽有保密協議盼見諒

曹興誠揭罷免失敗關鍵　批民進黨錯失契機

美對台關稅20%！　朱立倫籲「10月前普發一萬」：振興條例別再釋憲

更多熱門

相關新聞

轟關稅20％「做3個月舔狗一無所獲」　邱毅：至少還要花3000億美元

轟關稅20％「做3個月舔狗一無所獲」　邱毅：至少還要花3000億美元

美國政府今（1日）通知台灣，對等關稅稅率為20％。對此，前立委邱毅表示，台幣升值了12%，加上關稅20%，比起日前川普公布的32%，沒有差別，代表做了三個多月的舔狗，一無所獲。他直言，總統賴清德稱「暫時性關稅」，只是緩兵之計，現在就是談台灣對美還要增加多少投資，自己認為，至少是3000億美元，另外，台灣向美國要採購多少？還有市場准入，台灣一定會開放，問題是開放什麼？哪些農牧產品？這種賴政府早該被推翻，還有臉搞大罷免？

快訊／20%不是談判目標　賴清德：繼續談判爭取更有利稅率

快訊／20%不是談判目標　賴清德：繼續談判爭取更有利稅率

關稅20%！吳宗憲翻郭智輝昔日談話　嗆：下台負責吧

關稅20%！吳宗憲翻郭智輝昔日談話　嗆：下台負責吧

「沒綁投資就先降到20 %」　專家：台灣關稅談判還算成功

「沒綁投資就先降到20 %」　專家：台灣關稅談判還算成功

傅崐萁喊話民進黨政府：槍口對外不是對內　快普發1萬救台灣產業

傅崐萁喊話民進黨政府：槍口對外不是對內　快普發1萬救台灣產業

關鍵字：

賴清德許宇甄關稅

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布：台灣稅率20％

川普對等關稅8／1開徵　各國稅率一次看

新莊箱屍逆倫！鄰曝一家人背景：常吵架

即／台灣列中後段　各國最新稅率一次看

台灣關稅20％　賴清德臉書被洗爆

快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」　踢爆深情人設內幕

一家5口南橫墜谷亡！14歲兒獨活崩潰：媽媽騙我

白宮：對等關稅未達成協議者午夜前通知

台灣關稅20％　謝寒冰一句話總結

即／黃呂錦茹開庭20分鐘後　改口認罪了！

信義割喉男被分手自認「人財兩失」　埋伏狠殺女公關

快訊／新莊箱屍案指紋比對結果曝光！　29歲男跟死者「父子關係」

川普簽行政命令　未列名國家一律課10％

新莊箱屍案突破！29歲男現身巷口棄屍路線曝

台灣關稅20％！賴清德：暫時性關稅　可望再調降

更多

最夯影音

更多

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面