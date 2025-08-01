轟賴清德根本在賣台　許宇甄：美對台課徵20%關稅「輸到脫褲」

▲總統賴清德召開記者會談關稅。（圖／翻攝自YouTube／賴清德）



記者崔至雲／台北報導

美國政府在台灣時間今（1日）一早公布，台灣對等關稅稅率為20%，甚至傳出台灣承諾再投資數千億美元，並對美國農產品、基改食品、汽車關稅大幅讓步，換到的卻是比日韓還高出5%的關稅待遇。國民黨立委許宇甄表示，這對台灣電子產業、農業與汽車製造業無異於一記重擊，尤其台灣出口與日韓高度重疊，這樣的差別待遇將直接瓦解台灣競爭力，衝擊巨大，台灣被賴清德賣得乾乾淨淨，在這場談判輸到脫褲。

許宇甄痛批，最令人無法接受的是，整場台美貿易談判從頭到尾都在黑箱中進行，立法院被完全排除在外，社會各界對談判內容一無所知。賴政府不僅未對人民誠實交代，更在毫無民主程序保障下，談出一紙喪權辱國、屈辱讓利、形同敲詐的協議。

許宇甄要求，行政院長卓榮泰應立刻引咎辭職，賴清德更應出面道歉，並對全民公開說明，究竟談判策略是如何制定？台灣讓出了哪些重大利益？政府是否已犧牲全民健康、出賣農民未來、讓汽車產業走向倒閉死路？

許宇甄強烈批評，賴政府至今仍拒絕公布談判進度與實質內容。說穿了，就是談得極度失敗又無顏面對社會。全面開放美豬美牛進口、讓基改食品進入校園、放棄汽車產業保護、農產品零關稅，換來的竟是比日韓還慘烈的關稅懲罰！全世界都在川普關稅戰中設法自保，只有賴清德還忙於鬥爭在野黨、搞大罷免，把貿易談判當成權力交易的籌碼。賴清德不僅無能，更一路欺騙國人，根本是個貨真價實的「Lie總統」。

許宇甄質疑，民進黨在野時期高舉「公開透明、國會監督、社會參與」的大旗。現任談判代表鄭麗君過去曾主張，經貿談判資訊「具重大公益性與即時性」，應即時公開、確保社會監督。但今日的賴政府，卻連最基本的「說清楚、講明白」都不願做到，又憑什麼讓人民相信這樣的團隊能為國爭利？

許宇甄表示，在丹娜絲颱風重創雲嘉南地區、農業與畜牧產業元氣大傷之際，賴政府卻貿然開放美國農畜產品零關稅進口，形同落井下石。這不僅將進一步摧毀國內農民生計，更將引爆糧食安全危機，重創社會整體防衛韌性。

許宇甄提醒，國產稻米、豬肉等基本民生產品，若因關稅談判讓步而遭美貨傾銷，價格勢必崩盤，不僅將摧毀稻農與豬農生計，更會造成整個農村結構性崩解、人口外移加劇，若農業鏈斷裂，將無法復原，政府絕對不能犧牲基層農民權益！

許宇甄強調，賴政府與美談判期間不專心談判，力推大罷免，撕裂台灣。人民已經用選票展現憤怒，但賴清德對於多數民意依舊視而不見，竟然還強調8月23日繼續與少數民意走在一起，台灣有這樣的總統，是國之不幸。賴政府只在乎獲取更多的權力，選擇漠視人民健康、農民生計、產業命脈，對美談判談出如此糟糕的結果，根本就是在出賣台灣。

