關稅「很好很順利」！　川普嗨喊：很快進帳數千億美元

▲川普對等關稅政策，8月1日正式啟動。（圖／路透社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普7月31日接受NBC獨家專訪時，談到針對全球貿易夥伴擴大實施高額關稅一事，他宣稱一切進展都「非常好、非常順利」，美國將迅速進帳數千億美元，並且仍對更多協議抱持開放態度。

在採訪中，川普表示對等關稅的一切進展都「非常好、非常順利」。他直言，距離自己設定的協議期限只剩下幾小時，其他國家想要避免關稅已經太遲了。不過，對於具有吸引力的提議，他的大門永遠敞開，不排除未來仍有機會達成協議。

事實上，川普表態願意與加拿大進一步討論，並稱當天稍晚可能與加國總理卡尼（Mark Carney）談談，但在最後期限之前，不會再與加拿大達成新的協議。

▲川普仍對更多協議抱持開放態度。（圖／路透）

對於巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula de Silva）近期投書《紐約時報》堅決反對關稅一事，川普回應，「沒關係，他真的不必跟美國做生意，這對我來說沒問題。」

根據美國財政部數據，美國6月關稅收入達到260億美元。川普對此大肆吹噓，並且喊話「我們很快就會獲得數千億美元。」被問及是否擔心進口商品價格飆漲時，他回應，「唯一飆漲的價格，就是流入的數千億美元。」

在7月31日的行政命令中，川普正式簽署與歐盟、日本、南韓、英國、菲律賓的貿易協議，並對其他國家單方面設定稅率，包括瑞士的39%，比先前威脅的數字更高，台灣的20%則比先前預告的更低。

▼截至8月1日，美國對等稅率一覽表 。（圖／記者張方瑀製）

