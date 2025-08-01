　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

關稅「很好很順利」！　川普嗨喊：很快進帳數千億美元

▲▼川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

▲川普對等關稅政策，8月1日正式啟動。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普7月31日接受NBC獨家專訪時，談到針對全球貿易夥伴擴大實施高額關稅一事，他宣稱一切進展都「非常好、非常順利」，美國將迅速進帳數千億美元，並且仍對更多協議抱持開放態度。

在採訪中，川普表示對等關稅的一切進展都「非常好、非常順利」。他直言，距離自己設定的協議期限只剩下幾小時，其他國家想要避免關稅已經太遲了。不過，對於具有吸引力的提議，他的大門永遠敞開，不排除未來仍有機會達成協議。

事實上，川普表態願意與加拿大進一步討論，並稱當天稍晚可能與加國總理卡尼（Mark Carney）談談，但在最後期限之前，不會再與加拿大達成新的協議。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普仍對更多協議抱持開放態度。（圖／路透）

對於巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula de Silva）近期投書《紐約時報》堅決反對關稅一事，川普回應，「沒關係，他真的不必跟美國做生意，這對我來說沒問題。」

根據美國財政部數據，美國6月關稅收入達到260億美元。川普對此大肆吹噓，並且喊話「我們很快就會獲得數千億美元。」被問及是否擔心進口商品價格飆漲時，他回應，「唯一飆漲的價格，就是流入的數千億美元。」

在7月31日的行政命令中，川普正式簽署與歐盟、日本、南韓、英國、菲律賓的貿易協議，並對其他國家單方面設定稅率，包括瑞士的39%，比先前威脅的數字更高，台灣的20%則比先前預告的更低。

▼截至8月1日，美國對等稅率一覽表 。（圖／記者張方瑀製）

▲▼0801美國新舊對等稅率一覽表 。（圖／記者張方瑀製）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 3 0336 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／18縣市豪大雨特報　下到明天
快訊／黃呂錦茹改口認罪　1000萬交保
半導體、232條款僅原則性磋商　賴清德：調查公布後會明朗
關稅20%！彰化水五金業者崩潰：訂單恐跑光
關稅20%！盧秀燕喊話賴清德：快收心處理國家重大危機
快訊／柬埔寨宣布「對美商品零關稅」！　再買10架波音
有自信談比20%低？　賴清德：還沒簽會議總論但完成階段性成果
台灣投資逾3000億美元換20%關稅？　賴清德：簽保密協議盼
台灣關稅20%！　3行業海嘯第一排
賴清德：對美談判必須向國會負責　「一定會向立院報告取得同意」
「讓那麼多還是實質32%！」　藍委批賴清德：1年多辦了哪些大
快訊／20%不是目標　賴清德：繼續談判爭取更有利稅率

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／川普降稅換大單！　柬埔寨宣布「對美商品零關稅」

一家四口健行遭男持刀攻擊　媽先帶2女兒逃生「返回救丈夫」雙亡

30分鐘達成協議！南韓官員曝背後2秘訣　讚川普「談判大師」

她赫見體重計「2筆54kg紀錄」：不是我！懷疑尪又偷吃

川普關稅政策盤點！蘋果也難倖免　科技、能源成下一波目標

遊樂設施甩到空中「突斷成兩半」　遊客重摔落地23人受傷3送醫

關稅「很好很順利」！　川普嗨喊：很快進帳數千億美元

美中談判進度曝！貝森特「有信心達協議」　川普尚未點頭

川普還有一招！「洗產地」轉運商品　全部加徵40%關稅

專家曝2解法！台灣最終稅率有望「降至15%」　與日韓同級

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

台中暴雨馬路變河流！ 駕駛們無奈水上開車

黑貴賓趴桌像塊濕抹布　阿北擦手被嚇爛猛拍胸

朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」

【恐怖激流】彰化暴雨狂炸！6車被沖進排水溝

【泰格與雪兒】中華電信

快訊／川普降稅換大單！　柬埔寨宣布「對美商品零關稅」

一家四口健行遭男持刀攻擊　媽先帶2女兒逃生「返回救丈夫」雙亡

30分鐘達成協議！南韓官員曝背後2秘訣　讚川普「談判大師」

她赫見體重計「2筆54kg紀錄」：不是我！懷疑尪又偷吃

川普關稅政策盤點！蘋果也難倖免　科技、能源成下一波目標

遊樂設施甩到空中「突斷成兩半」　遊客重摔落地23人受傷3送醫

關稅「很好很順利」！　川普嗨喊：很快進帳數千億美元

美中談判進度曝！貝森特「有信心達協議」　川普尚未點頭

川普還有一招！「洗產地」轉運商品　全部加徵40%關稅

專家曝2解法！台灣最終稅率有望「降至15%」　與日韓同級

Sandy尪婚前被約談判「誰是她男友」！男秒被認出…傷心：等妳好多年

快訊／18縣市豪大雨特報　下到明天

張睿家認了隱婚6年！「回家會跪算盤」不敢說　婚宴加到20桌砸300萬

關稅20%僅60分需「補考」！ 商總許舒博：輸日韓對台壓力大

夢想家教練團異動！　昔傳奇控衛陳世念卸下助教職務

端4千億美元換更低稅率？「賴清德喊保密」　PTT炸鍋：日韓都能說

快訊／認幽靈罷免換自由！黃呂錦茹改口認罪　1000萬交保

對美談判就差最後一步　賴清德拋2原則、2目標：台美互相了解立場

日情侶檔YTR爆性醜聞！男友「性侵女偶像」懷孕逼墮胎…她怒斬5年情

霍佛德預計與勇士簽2年約　他和「小手套」都在等庫明加

【林襄&李多慧互掀裙擺】屁股貼「吉祥物貼紙」超可愛XD

國際熱門新聞

快訊／川普宣布：台灣稅率20％

川普對等關稅8／1開徵　各國稅率一次看

即／台灣列中後段　各國最新稅率一次看

白宮：對等關稅未達成協議者午夜前通知

川普簽行政命令　未列名國家一律課10％

台灣20％稅率　與斯里蘭卡、越南並列

台灣關稅有結果？川普將壓線宣布

39名少男慘死　數十人陰莖被切除！「奪命成年禮」Ulwaluko結束了

台灣列第3類　美官員：未簽協議+高逆差

白宮：最新稅率8／7生效　緩衝條件曝

曾拍成人無碼片！　日正妹「出道5天」被迫退團

對等關稅8／1開徵　美股重挫330點

川普同意！對墨關稅延90天

台灣關稅太高　日韓歐「砸千億」換降稅

更多熱門

相關新聞

傅崐萁喊話民進黨政府：槍口對外不是對內　快普發1萬救台灣產業

傅崐萁喊話民進黨政府：槍口對外不是對內　快普發1萬救台灣產業

美國總統川普簽署行政命令，公布最新對等關稅稅率，台灣是20%，與印度、越南、斯里蘭卡等國並列，高於日韓的15%。國民黨立法院黨團總召傅崐萁今（1日）日表示，國家應該趕快把《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》公告實施，行政院長卓榮泰不要再釋憲了，趕快普發現金，盡速執行，「槍口要對外不是對內，有太多太多國難時機大家必須朝野同心」，協助國內產業度過衝擊。

台灣關稅20%　中經院院長曝關鍵：等川普確認

台灣關稅20%　中經院院長曝關鍵：等川普確認

點台灣20%關稅該注意「2重點」　趙怡翔：暫時性稅率已比日韓友善

點台灣20%關稅該注意「2重點」　趙怡翔：暫時性稅率已比日韓友善

台灣暫時性關稅32%到20%　綠委曝「還有方案」：努力爭取低於20%

台灣暫時性關稅32%到20%　綠委曝「還有方案」：努力爭取低於20%

台灣關稅20%「不需要悲觀」　他曝1原因輸日韓

台灣關稅20%「不需要悲觀」　他曝1原因輸日韓

關鍵字：

川普關稅貿易美國政策

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布：台灣稅率20％

川普對等關稅8／1開徵　各國稅率一次看

新莊箱屍逆倫！鄰曝一家人背景：常吵架

即／台灣列中後段　各國最新稅率一次看

台灣關稅20％　賴清德臉書被洗爆

快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」　踢爆深情人設內幕

一家5口南橫墜谷亡！14歲兒獨活崩潰：媽媽騙我

白宮：對等關稅未達成協議者午夜前通知

台灣關稅20％　謝寒冰一句話總結

即／黃呂錦茹開庭20分鐘後　改口認罪了！

信義割喉男被分手自認「人財兩失」　埋伏狠殺女公關

快訊／新莊箱屍案指紋比對結果曝光！　29歲男跟死者「父子關係」

川普簽行政命令　未列名國家一律課10％

新莊箱屍案突破！29歲男現身巷口棄屍路線曝

台灣關稅20％！賴清德：暫時性關稅　可望再調降

更多

最夯影音

更多

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面