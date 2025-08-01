台灣關稅20%「是預測的高端」　中經院院長曝關鍵：等川老大確認

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

白宮公布的最新名單可知，台灣被美方列入20%調整後關稅國，稍早總統賴清德也發文表示，台灣的「暫時性關稅」為20%。對此，中經院院長連賢明表示，這數字是中經院預測的高端，不過，這是暫時的稅率，還得等川普做最後確認。

事實上，川普先前在今年4月發布第14257號行政命令，宣稱美國連年龐大的貿易逆差已構成國安威脅，決定以「互惠關稅」（Reciprocal Tariff）為由對外祭出附加稅。本次最新調整的《附件一》清單中，台灣被明確列為「20%稅率國」，意即未來對美出口商品，將面臨20%的附加從價稅。

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總統賴清德一早也發文表示，台灣的「暫時性關稅」為20%，因為台美雙方還沒完成總結會議，「只要後續達成協議，可望再調降稅率」。

連賢明在臉書上發文表示，他們之前預估台灣關稅會落在15%至20%，現在這個數字是當初中經院預測的高端，同時也比主要的競爭國家日本、韓國還要高。不過，這是暫時的稅率，因為談判協議中，對美採購、對美投資、市場開放細節都沒有，看來還是要等川普做最後確認。

貼文曝光後，底下就有網友詢問，「這20%對等關稅，還要加上先前公布的10%基準關稅吧？」連賢明則說，「沒有，就是20%」。