台灣暫時性關稅32%到20%　綠委曝「還有方案」：努力爭取低於20%

▲民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

美國總統川普（Donald Trump）推動的「對等關稅政策」將於8月1日正式啟動，台灣被列入20%稅率，高於日本、韓國與歐盟獲得的15%。而總統賴清德表明目前20％是暫行關稅，在野黨怒轟喪權辱國，黨團總召傅崐萁也嗆聲，跟美國的關稅締約，一定要經過立法院的同意。對此，綠委吳思瑤今（1日）表示，這是暫時性稅率，行政部門跟國安團隊還在努力爭取更好結果，還在談判也還有方案，很多藍白委員用小道消息、甚至捏造訊息製造社會不安，真的要適可而止。

比較日韓與台灣關稅，日本15%，但日方須提供16.5兆台幣投資＋開放汽車、白米、和其他農產品等多項貿易領域；韓國15%，韓方則須付出10.5兆台幣「由美方擁有與控制的投資資金」＋3兆台幣美國能源。

吳思瑤表示，這是階段性、暫時性稅率，從32%降到20%，台美都還有意願談也還有方案，目前暫時性稅率降低，行政部門跟國安團隊還在努力爭取更好結果，這是暫時性稅率，在野黨拿日韓比較，但回顧七月，當時日韓繼續跟美國談判，美國給出的暫時性稅率是24、25%，最終降了10個百分點左右。

吳思瑤指出，以數字比較來講，台灣目前獲得成果不比日韓差，談判持續進行，是一個變動狀況，談判團隊絕對會努力爭取低於20%稅率，也有正向期待，但國家隊還在場上比賽，要做稱職啦啦隊，支持不是唱衰。

吳思瑤認為，可以預判藍白今天為了解救趙少康32%內線失準，或是傅崐萁說關稅締約要經過立法院的同意，藍白可能做了一些錯誤解讀，要用功及轉移焦點，希望大家依舊為國家隊加油，不是唱衰。目前公布階段性稅率，日韓15%是已經最終談判完成，台灣最終談判還沒完成，努力再往下調整，現在就解讀日韓比台灣好，訊息上有落差，談判團隊在前線，就努力支持。

對於陳玉珍、傅崐萁發言，吳思瑤表示，藍白委員都是中華民國國會議員，應該跟國家站在同一陣線，繼續吹捧中國、把自己無限放大，如果談判代表是傅崐萁，那到底是台灣跟美國談還是中國跟美國談，很多藍白委員用小道消息、甚至捏造訊息製造社會不安，真的要適可而止，不分顏色都是國會議員，支持國家很困難？

綠委林楚茵表示，台灣20%只是「暫時性稅率」，協商尚未完成，談判團隊繼續努力中台灣是不例外，目前中國、墨西哥也都還在談。至於趙少康大罷免大造謠關稅32%，唱衰台灣動盪台灣股市，金管會要不要查起來？

