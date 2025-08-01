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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大罷免後會知所進退？　柯建銘：這不必問我

▲▼柯建銘 聯訪 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

大罷免失敗後，民進黨內掀起檢討風波，綠委王世堅日前赴民進黨中常會，會前受訪時拿出一包抽取式衛生紙，要柯建銘自己去擦屁股，知所進退、別再戀棧。對此，黨團總召柯建銘今（1日）受訪時表示，823是背水一戰，這很清楚，黨主席都已經下令，他敢違逆嗎？叫罷團撤案是天方夜譚。至於是否知所進退？柯僅回應，這不必問我，這是整黨一起來，不是一個人的問題。

對於關稅議題，柯建銘表示，關稅的部分，行政院長卓榮泰已經講得很清楚，對於關稅只要造成衝擊，特別條例可以再匡列預算，到底要多少，行政院會去弄清楚如何因應產業衝擊，這一定是行政部門要做事，到時候就修正特別條例就好。

對於王世堅喊話，柯建銘表示，這題就不必討論，這很清楚，黨主席都已經下令，他敢違逆嗎？是否知所進退？柯表示，就不要再討論這個問題，主席都在中常會下令要全黨下去了，他叫罷團收回案子，怎麼可能，這天方夜譚。

至於聯電創辦人曹興誠說民進黨沒幫忙大罷免？柯建銘，過去726全黨沒有下去，國民黨是整個黨下去，記取教訓，接下來是決戰823，已經有背水一戰的決心，今天特別請來副秘書長何博文，要怎麼作戰，一步步、到哪個地方來做報告。是否考慮辭去不分區？柯建銘回應，這不必問我，這是整黨一起來，不是一個人的問題。至於是否內閣改組？柯表示，我們尊重行政院。

至於普發現金部分，柯建銘表示，黨團立場沒有改變，他們還在講違法違憲的事情，現在已經破功了，不是說罷免完要發現金嗎？這就是欺騙選民，他們要發，自己的縣市長可以去發吧，這麼嚴重的事情已經破功了還在講。

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