　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普最後通牒！　美致聯合國：8/8前須達成協議「結束烏俄戰爭」

▲▼美國總統川普，「我想怎麼做就怎麼做」。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普政府在聯合國對烏俄戰爭下了最後通牒。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國7月31日向聯合國安理會表示，總統川普清楚表態，希望8月8日之前達成協議，結束烏俄戰爭。

路透社報導，美國資深外交官凱利（John Kelley）在聯合國安理會會議上向15個成員國表示，「俄羅斯和烏克蘭都必須針對停火與永久和平進行談判。該是達成協議的時候了。總統川普已經明確表示，這必須在8月8日前完成。美國準備好實施更多措施確保和平。」

川普7月29日表示，如果莫斯科在結束烏克蘭戰爭方面沒有實質進展，美國將「從今天開始的10天內」實施關稅及其他制裁手段。

▲▼ 聯合國安理會。（示意圖／路透）

▲聯合國安理會。（示意圖／路透）

儘管基輔與莫斯科今年已在伊斯坦堡舉行3輪會談，交換戰俘與陣亡官兵遺體，但在停火問題上仍無重大突破。

俄羅斯駐聯合國公使紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）表示，俄方有意繼續伊斯坦堡談判，但宣稱西方「主戰派」的聲浪依舊存在。

烏克蘭駐聯合國副代表哈約維申（Khrystyna Hayovyshyn）則回應，必須以「團結、決心和行動」對抗俄羅斯，強調「全面、立即且無條件停火」是阻止俄國侵略戰爭的第一步。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 3 0336 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
關稅20%前哨戰！「232條款」才是大魔王　力爭最惠國待遇
關稅20%！他看日韓「減最多稅率是台灣」酸：果然政府會談判
對等關稅20％！蔣萬安批賴政府失職　籲公布談判過程
快訊／開庭僅20分鐘　黃呂錦茹全部認罪了
專家曝2解法！　台灣最終稅率有望「降至15%」
獨／5口墜谷慘況曝！　疑17歲女「頭部只剩下巴」
台灣列第3類！　美官員曝「20%關稅」2大關鍵
快訊／新台幣重貶！　重回30字頭
「暫時性關稅32%到20%」　他點關鍵數字：台灣是美前六大逆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美中談判進度曝！貝森特「有信心達協議」　川普尚未點頭

川普還有一招！「洗產地」轉運商品　全部加徵40%關稅

專家曝2解法！台灣最終稅率有望「降至15%」　與日韓同級

台灣20％關稅列第3類！　美官員曝「未簽協議+高逆差」是關鍵

川普最後通牒！　美致聯合國：8/8前須達成協議「結束烏俄戰爭」

台灣想進15％俱樂部？　日韓歐「砸千億美元」換川普降稅

各國新舊稅率一次看！　這小國「關稅大減35％」最多

快訊／加拿大重課35％關稅！　白宮：明天起生效

快訊／白宮：各國最新稅率「8月7日生效」　緩衝條件曝光

快訊／台灣列「中後段」　各國最新稅率一次看

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

台中暴雨馬路變河流！ 駕駛們無奈水上開車

黑貴賓趴桌像塊濕抹布　阿北擦手被嚇爛猛拍胸

朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」

【恐怖激流】彰化暴雨狂炸！6車被沖進排水溝

【泰格與雪兒】中華電信

美中談判進度曝！貝森特「有信心達協議」　川普尚未點頭

川普還有一招！「洗產地」轉運商品　全部加徵40%關稅

專家曝2解法！台灣最終稅率有望「降至15%」　與日韓同級

台灣20％關稅列第3類！　美官員曝「未簽協議+高逆差」是關鍵

川普最後通牒！　美致聯合國：8/8前須達成協議「結束烏俄戰爭」

台灣想進15％俱樂部？　日韓歐「砸千億美元」換川普降稅

各國新舊稅率一次看！　這小國「關稅大減35％」最多

快訊／加拿大重課35％關稅！　白宮：明天起生效

快訊／白宮：各國最新稅率「8月7日生效」　緩衝條件曝光

快訊／台灣列「中後段」　各國最新稅率一次看

大罷免後會知所進退？　柯建銘：這不必問我

美中談判進度曝！貝森特「有信心達協議」　川普尚未點頭

薑母鴨店退租！冷凍庫變「蛆蟲度假村」　奧客落跑房東PO文幹譙

新莊「行李箱腐屍」DNA比對！指甲嚴重汙染　今解剖重新採樣

台南市警察局16名高階警官調整　8月1日舉行聯合交接典禮

點台灣20%關稅該注意「2重點」　趙怡翔：暫時性稅率已比日韓友善

髖部骨折1年死亡率高達20%　醫：做這3種運動可造骨、防跌

關稅20%前哨戰！「232條款」才是大魔王　力爭最惠國待遇

ACNE STUDIOS金色櫥窗太美！秋冬話題牛仔褲、限定冰淇淋車登場

基隆女駕駛深夜開車墜20米邊坡　賓士「自動報警」救她一命

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

國際熱門新聞

快訊／川普宣布：台灣稅率20％

川普對等關稅8／1開徵　各國稅率一次看

即／台灣列中後段　各國最新稅率一次看

白宮：對等關稅未達成協議者午夜前通知

川普簽行政命令　未列名國家一律課10％

台灣20％稅率　與斯里蘭卡、越南並列

台灣關稅有結果？川普將壓線宣布

39名少男慘死　數十人陰莖被切除！「奪命成年禮」Ulwaluko結束了

即／白宮：最新稅率8月7日生效　緩衝條件曝

曾拍成人無碼片！　日正妹「出道5天」被迫退團

對等關稅8／1開徵　美股重挫330點

川普同意！對墨關稅延90天

台灣列第3類　美官員：未簽協議+高逆差

台灣關稅太高　日韓歐「砸千億」換降稅

更多熱門

相關新聞

台灣「暫時性關稅32%到20%」　他點關鍵數字：比戰鬥藍內線低很多

台灣「暫時性關稅32%到20%」　他點關鍵數字：比戰鬥藍內線低很多

美國總統川普（Donald Trump）推動的「對等關稅政策」將於8月1日正式啟動，台灣被列入20%稅率，高於日本、韓國與歐盟獲得的15%。而總統賴清德表明目前20％是暫行關稅，原爆料關稅仍是32％的藍營則怒轟喪權辱國。對此，綠委王定宇今（1日）表示，台灣的暫時性稅率比日、韓的暫時性稅率低5%，而暫時性稅率從32%大幅降到20%，凸顯與美方談判進行正面。

台灣關稅太高　日韓歐「砸千億」換降稅

台灣關稅太高　日韓歐「砸千億」換降稅

台灣20％關稅　她曝2個月能看出差別

台灣20％關稅　她曝2個月能看出差別

各國新舊稅率一次看　這小國大減35％最多

各國新舊稅率一次看　這小國大減35％最多

美對台關稅20%！　朱立倫籲「10月前普發一萬」：振興條例別再釋憲

美對台關稅20%！　朱立倫籲「10月前普發一萬」：振興條例別再釋憲

關鍵字：

美國俄羅斯烏克蘭川普停火和談聯合國安理會

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布：台灣稅率20％

川普對等關稅8／1開徵　各國稅率一次看

即／台灣列中後段　各國最新稅率一次看

白宮：對等關稅未達成協議者午夜前通知

台灣關稅20％　賴清德臉書被洗爆

川普簽行政命令　未列名國家一律課10％

一家5口南橫墜谷亡！14歲兒獨活崩潰：媽媽騙我

快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」　踢爆深情人設內幕

新莊箱屍案突破！29歲男現身巷口棄屍路線曝

信義割喉男被分手自認「人財兩失」　埋伏狠殺女公關

台灣關稅20％！賴清德：暫時性關稅　可望再調降

台灣關稅20％　謝寒冰：贏麻了

19年懸案終於破解！慢跑女被「套住頭」侵犯　噁男抓到了

台灣20％稅率　與斯里蘭卡、越南並列

台灣關稅有結果？川普將壓線宣布

更多

最夯影音

更多

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面