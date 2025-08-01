川普最後通牒！　美致聯合國：8/8前須達成協議「結束烏俄戰爭」

▲川普政府在聯合國對烏俄戰爭下了最後通牒。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國7月31日向聯合國安理會表示，總統川普清楚表態，希望8月8日之前達成協議，結束烏俄戰爭。

路透社報導，美國資深外交官凱利（John Kelley）在聯合國安理會會議上向15個成員國表示，「俄羅斯和烏克蘭都必須針對停火與永久和平進行談判。該是達成協議的時候了。總統川普已經明確表示，這必須在8月8日前完成。美國準備好實施更多措施確保和平。」

川普7月29日表示，如果莫斯科在結束烏克蘭戰爭方面沒有實質進展，美國將「從今天開始的10天內」實施關稅及其他制裁手段。

▲聯合國安理會。（示意圖／路透）



儘管基輔與莫斯科今年已在伊斯坦堡舉行3輪會談，交換戰俘與陣亡官兵遺體，但在停火問題上仍無重大突破。

俄羅斯駐聯合國公使紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）表示，俄方有意繼續伊斯坦堡談判，但宣稱西方「主戰派」的聲浪依舊存在。

烏克蘭駐聯合國副代表哈約維申（Khrystyna Hayovyshyn）則回應，必須以「團結、決心和行動」對抗俄羅斯，強調「全面、立即且無條件停火」是阻止俄國侵略戰爭的第一步。