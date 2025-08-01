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各國新舊稅率一次看！　這小國「關稅大減35％」最多

▲▼川普向全球多國發動關稅戰。（圖／路透）

▲川普向全球多國發動關稅戰。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

白宮7月31日晚間火速公布全新關稅政策，其中亮點之一是非洲內陸國賴索托（Lesotho）對美出口商品的關稅稅率，從原本高達50％的懲罰性關稅，一口氣調降至15％，顯示在川普（Donald Trump）政府調整全球貿易布局的過程中，部分國家確實成功爭取到條件改善。

根據CNN報導，在這場由美國總統川普（Donald Trump）主導、被外界視為史無前例的全球關稅重構中，這次白宮的措施顯得相對「克制」。白宮表示，針對進口至美國的商品，將繼續維持4月2日實施以來的「普遍關稅」稅率10％，不再提高。

不過，這項10％稅率只會適用於「與美國有貿易順差」的國家，也就是美國出口給對方的商品金額，高於從對方進口的金額。白宮一名高層官員表示，這項規定將涵蓋大多數國家。

至於那些「與美國有貿易逆差」的國家，則將適用新的關稅底線──15％。預估有大約40個國家會被課徵這項新15％的關稅。另外，還有十多個國家的關稅稅率將超過15％，原因可能是他們已與美國達成貿易框架協議，或者川普曾親自致函要求他們接受更高的關稅。

白宮指出，這些國家幾乎都是對美貿易逆差最高的國家之一。

▲▼0801美國新舊對等稅率一覽表 。（圖／記者張方瑀製）

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