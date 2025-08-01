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美對台關稅20%！　朱立倫籲「10月前普發一萬」：振興條例別再釋憲

▲▼ 國民黨主席朱立倫於中常會發表談話 。（圖／記者黃國霖攝）

▲國民黨主席朱立倫 。（圖／記者黃國霖攝）

記者崔至雲／台北報導

美國總統川普（Donald Trump）7月31日正式簽署新行政命令，再次啟動針對全球貿易夥伴的大規模關稅重整，其中，台灣遭美方列入20%調整後關稅國，與印度、越南、斯里蘭卡等國並列。國民黨主席朱立倫表示，立法院通過的振興條例應立即生效，不要再卡再搞釋憲，必須即刻行動，幫助產業振興及刺激消費的各項措施立即編列特別預算送立法院審議。普發一萬元於十月前發放，穩定內需、提振信心。這些才是快速強化台灣經濟韌性的做法。

朱立倫提到，關稅對出口產業就是風險，自從美國從四月提出對等關稅，市場充滿危機風險，加上新台幣的快速升值，廠商避險不及。而最嚴重的是台灣政府缺乏明確戰略方向，業者只能摸黑作戰，失去信心的產業將嚴重衝擊我國競爭力。

朱立倫說明，相對台灣主要出口競爭國南韓，早在關稅方案出爐前就啟動應變，提前以能源合作為籌碼，換取產業降稅保障。至少給出國家產業戰略明確路線，穩定市場預期。反觀我國政府的慢半拍，現在才開始尋找答案，已經輸了一大截。如今美國公佈的關稅20%加上????率損失約12%，仍然是32%的重大成本負擔，尤其相對日韓的15%，台灣是嚴重的挫敗。

面對政府的失能缺席，朱立倫說，「在野黨卻盡全力提出因應方案」。國民黨與民眾黨的《關稅衝擊報告》明確指出：已有許多產業暫緩投資、停止招募，企業信心快速下滑。台灣不能沒有方向，政府不應沉默，更不應黑箱，放任企業單打獨鬥。

朱立倫提到，立法院通過的振興條例應立即生效，不要再卡再搞釋憲，必須即刻行動，幫助產業振興及刺激消費的各項措施立即編列特別預算送立法院審議。普發一萬元於十月前發放，穩定內需、提振信心。這些才是快速強化台灣經濟韌性的做法。

朱立倫強調，台灣在關稅及匯率上的國際競爭力已經相對弱勢，至少在能源穩定性上更須迎頭趕上。我國對美國投資與採購必定是鉅額美元支出，不但應公開透明地告知國人，這筆戰略支出，不應只有短期因應，更應納入長遠佈局。誠如美國前戰略司令部司令艾里斯（Jim Ellis）與前能源部長朱棣文（Steven Chu）近日聯名撰文，直言台灣能源過度仰賴進口、核能被棄用，是台灣國安上的阿基里斯腱。他們都主張強力建議台灣應重啟核電，並發展小型模組核能（SMR）。政府必須正視這些國際重量級專家的提醒，把能源安全納入戰略思維，為國家未來建立真正的經濟防線。


 

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