台灣「暫時性關稅20%」　他點關鍵數字：台灣是美國前六大逆差國

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者杜冠霖／台北報導

美國總統川普（Donald Trump）推動的「對等關稅政策」將於8月1日正式啟動，台灣被列入20%稅率，高於日本、韓國與歐盟獲得的15%。而總統賴清德表明目前20％是暫行關稅，原爆料關稅仍是32％的藍營則怒轟喪權辱國。對此，綠委王定宇今（1日）表示，台灣的暫時性稅率比日、韓的稅率低5%，另外，20%的暫時性稅率，比今天宣布的部分國家略高，主要為我國是美國前六大逆差國。

王定宇表示，這是暫時性的稅率，這是美方通知，台美完成最後經貿協議前的「階段性稅率」，並表示將繼續與我方磋商，完成磋商後，最後我國將取得更好的稅率。

王定宇指出，日、韓七月中旬公佈的暫時「階段性稅率」是25%，完成磋商後，才是公佈正式的15%，台灣的暫時性稅率比日、韓的暫時性稅率低5%，也比四月份時的32%低很多，當然也比戰鬥藍趙少康的內線消息32%低很多。

王定宇認為，雙方將持續磋商完成最終協議：主要原因為美方同時與多國協商，尚待與我方進行最後總結會商。而暫時性稅率從32%大幅降到20%，凸顯與美方談判進行正面。另外，20%的暫時性稅率，比今天宣布的部分國家略高，主要為我國是美國前六大逆差國。