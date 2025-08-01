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台灣想進15％俱樂部？　日韓歐「砸千億美元」換川普降稅

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）推動的「對等關稅政策」將於8月1日正式啟動，各國關稅稅率也隨之揭曉，台灣最終被列入20%稅率，儘管高於日本、韓國與歐盟獲得的15%，但知情人士指出，這些「15％俱樂部」成員國背後都有對美方做出實質讓利。

▲▼美國731公布最新對等稅率。（圖／記者張方瑀攝）

根據白宮公布的協議內容，日本的關稅自原先的25%下降到15%，條件是日本對美投資高達5500億美元，同時承諾開放其汽車、卡車與農產品等市場。川普當時表示，美國與日本已完成一筆「或許是史上最大」的協議，而美國將從這項合作中獲取高達90%的利潤。

至於南韓，為換取關稅調降至15％，則提出3500億美元投資計畫，資金將交由美方全權分配，並由川普親自決定用於何處。韓國還答應進口價值1000億美元的美國液化天然氣與能源產品，同時全面開放市場，讓美方商品進入韓國不設關稅門檻。

不過，南韓未向美方開放稻米和美牛市場，與其他國家在談判結果呈現明顯不同，吸引外界關注。

歐洲則是另一大焦點。歐盟原先面臨30％高額關稅，最終也成功壓低至15％。交換條件是承諾採購7500億美元的美國能源，並額外投資6000億美元。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，這份協議有助於雙邊貿易「回歸穩定與可預測」，對跨大西洋企業來說至關重要，但德國、法國卻批評，此舉不僅衝擊雙方經濟，而且根本就是屈服之舉。

相較之下，台灣目前尚未達成具體投資承諾，因此仍處於較高的20%稅率區間。不過，台灣總統賴清德近日受訪時也透露，美方這次徵收的是「暫時性關稅」，仍存在談判空間，未來仍有機會爭取更有利條件。

▲▼0801美國新舊對等稅率一覽表 。（圖／記者張方瑀製）

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