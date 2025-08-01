川普關稅戰大勝「全靠這關鍵」　幕僚親曝：各國都低估

▲川普關稅衝擊全球經濟。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

CNN報導，美國總統川普透過關稅與貿易戰，成功達成多項協議，並且達成他想要的成果，核心策略建立在「美國市場對於全球經濟的關鍵地位」之上。川普的白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）直言，外界嚴重低估了美國擁有的這一項籌碼。

川普4月2日宣布「對等關稅」政策後，儘管造成市場劇烈動盪，他與幕僚卻始終堅稱這項策略將會奏效，促成對美國有利的結果。這個立場幾乎與所有主流經濟學家的看法背道而馳，卻有一個貫串整場混亂的核心概念，那就是「籌碼」。

所謂「籌碼」來自美國市場對於全球經濟的獨特重要性。川普個人對於關稅有效性的信念，以及必要時刻實施關稅、遏止任何報復行動的意願，進一步強化了這個既定現實。此外，與第一屆任期相比，川普第二任期的經濟團隊都清楚表明，「川普決定，我們執行」，不論他們個人是否贊同，都會專注執行總統的決策。

▲加州洛杉磯港（Port of Los Angeles）的貨櫃與貨船。（圖／路透）

川普的首席經濟學家米蘭，概述了總統的觀點，也就是全球貿易體系讓美國處於不利地位，未能充分考量從美國所提供的安全與穩定中獲得的利益，「大多數經濟學家和一些投資人認為，關稅在最好的情況下將適得其反，在最壞的情況下甚至會造成毀滅性的傷害。他們錯了。」

他說明，美國貿易逆差巨大，凸顯出貿易夥伴對於美國市場的選擇相當有限，這將能夠限制各國的報復行動，促使出口商吞下關稅成本，或與川普達成協議，「他們沒有意識到美國擁有多大的籌碼……（但）川普總統知道，他了解美國握有多少籌碼，而且知道如何以其他人做不到的方法，利用這些籌碼。」

米蘭還指出，一開始各國以為威脅報復就能迫使白宮讓步，也不認真看待關稅談判，但川普不定期在社群媒體發文，祭出新的關稅威脅，成功震懾企業與貿易夥伴。

儘管聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）本周再次重申，川普關稅的影響依然難以確切評估，現在才正要開始滲入消費者的生活，而且未來幾個月只會更頻繁發生。不過，川普仍宣布這是一大勝利，米蘭也這麼認為，「大而美法案通過了，貿易協議敲定了，許多人關切的不確定性正在消除。我認為，我們正在為下半年更加強勁的成長做準備。」

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