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川普關稅勝利「恐付出高昂代價」　BBC點出1關鍵：最大政治威脅

▲▼美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策，並簽署總統令。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普4月初在白宮宣布對等關稅政策，並簽署總統令。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

BBC報導，美國總統川普的全球關稅政策，短期看來或許「取得勝利」，長期而言卻可能付出高昂代價。其中，美國消費者面臨的物價上漲，恐怕將成為川普最大的政治威脅。

川普致力重新安排美國在全球經濟之中的地位，承諾關稅將讓美國獲益，例如增加政府收入，重振國內製造業，帶來數千億美元的外國投資與消費等。儘管目前看起來，最糟糕的經濟擔憂尚未成真，但結果是否真的如此，以及這些行動是否產生長遠後果，依然非常值得懷疑。

關稅好與壞

歷經過去幾個月的紛紛擾擾，不論貿易協議多麼令人不快，都大幅降低了不確定性。如今企業能夠制定計畫，恢復投資與聘僱決策，釐清如何適應新成本，或者是否轉嫁給消費者。這種日益增長的確定性，讓金融市場情緒更加放鬆，美國股市也明顯上漲。

▼關稅恐怕改變美國與盟友的關係。圖為今年G7峰會，各國領袖合影。（圖／路透）

▲▼ 澤倫斯基特地赴加拿大參與G7峰會 。（圖／路透）

儘管整體而言，衝擊似乎沒有先前那麼嚴重，卻將對全球貿易模式與地區聯盟造成長期影響，美國與其他大國的長期關係，已被導入危險因素。舉例而言，英國可能更積極與歐盟建立緊密關係，甚至與印度敲定貿易協議。歐盟與加拿大等美國長期貿易夥伴，可能開始尋求建立其他政經關係，繞過他們眼中不再可靠的經濟盟友。

牛津經濟學院（Oxford Economics）全球宏觀預測主管班恩梅（Ben May）表示，美國關稅能以多種方式「破壞」全球經濟。除了「明顯推高美國物價，壓縮家戶收入」，若這個全球最大經濟體減少商品進口，還將一併拉低全球需求。他指出，評估白宮與各國達成的關稅協議時，「魔鬼藏在細節裡」，但細節卻被輕描淡寫。

▼加州洛杉磯港（Port of Los Angeles）的貨櫃與貨船。（圖／路透）

▲▼美國加州洛杉磯港（Port of Los Angeles）的貨櫃與貨船。關稅，港口，航運，貿易，海運。（圖／路透）

贏家或輸家？

在評估關稅影響時，不僅要考慮稅率高低，還要顧及這些貿易夥伴與美國的貿易規模。

舉例而言，德國面臨15%關稅，導致今年經濟成長預測下修超過0.5%，原因正是該國汽車產業的規模之大。雖然印度面臨25%關稅，美國需求卻只占印度GDP的2%左右。因此凱投宏觀公司（Capital Economics）認為，關稅對其經濟成長的立即影響可能很小。

川普面臨「非常真實的」政治威脅

今年春末美國出口銷售激增，因為企業紛紛趕在商品被貿易夥伴課徵更高關稅之前出貨。不過，經濟學家預測，在今年剩下的時間裡，經濟成長將失去動力。

美國關稅目前已從今年初的平均2%，增長至平均17%左右。今年迄今，美國進口關稅已經帶來逾1000億美元收入，占聯邦收入5%，而這個比例過去幾年僅約2%左右。財政部長貝森特（Scott Bessent）預期，今年關稅收入總額可能高達3000億美元。

▼洛杉磯超市內販售的亞洲商品。（圖／CFP）

▲美國洛杉磯超市內販售的亞洲商品,關稅。（圖／CFP）

雖然政府收入大幅提高，似乎達成了川普的政策目標，但對於美國民眾而言，關稅導致的進口商品成本增加，最終仍將推高物價，甚至削減消費者支出，延遲川普長期盼望的降息。對於一名承諾降低物價的總統而言，這是一個非常真實的政治威脅。

還有變數

華府尚未宣布對於製藥業與鋼鐵產業的關稅決策。儘管與中國同意延長關稅休戰期，但雙方仍未正式達成貿易協議。此外，一些國家的協議僅口頭宣布，尚未正式簽署，目前也還不確定，他們承諾的投資與能源採購，是否以及如何兌現。

BBC指出，根據歷史經驗，川普的整體目標、也就是把生產與工作機會帶回美國，恐怕只會取得「非常有限」的成功。川普或許仍在享受美國身為全球貿易秩序中心的好處，但若目前的關稅政策引發根本性調整，最終結果或許不會對美國有利。

這些問題必須等到多年之後才能獲得解答，而非僅僅幾周或幾個月。與此同時，川普的選民仍必須為更高的物價、更少的選擇、更遲緩的經濟成長，付出代價。

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