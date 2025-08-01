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大陸 大陸焦點 特派現場

台灣音樂始終飄揚《歌手》　製片人：兩岸有共同音樂記憶

▲▼湖南衛視,歌手,我是歌手,歌手2025,製片人張丹陽。（圖／記者陳冠宇攝）

▲《歌手2025》製片人張丹陽。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／長沙報導

大陸知名音樂競技節目《歌手》（前身為《我是歌手》）從2013年推出以來，每一季都受到華人世界關注，其中台灣歌手與台灣歌曲幾乎從不缺席該節目。《歌手2025》製片人張丹陽受訪時直言，在大陸年輕一代人成長過程中，台灣流行音樂有著不可磨滅的印記，且兩岸擁有共同的音樂記憶和文化基因。

張丹陽曾任《歌手2024》總導演，並曾參與製作《歌手》系列、《聲生不息》系列、《舞蹈風暴》等湖南衛視節目。在7月31日兩岸記者參訪完《歌手2025》每週例行直播彩排之後，張丹陽於該節目審片室接受採訪。

對於大陸娛樂界人才輩出，《歌手》卻始終有台灣歌手身影，1993年出生的張丹陽坦言，自己是聽台灣流行金曲長大的一代，其團隊在音樂領域的風格和影響上，對於台灣音樂非常熱愛，特別是（大陸）年輕一代人的成長過程中，台灣流行音樂在生命中特別多的審美及知識面拓廣上，有著不可磨滅的印記。

談到台灣歌手參加《歌手》或大陸綜藝節目的裨益之處，張丹陽認為，最重要的是雙方具有共同的音樂記憶和文化基因，「這就意味著我們唱出來的歌、傳達出來的作品和音樂，一開始的出發點和共情力都非常足夠，這也是為什麼那麼多的台灣歌手在節目中可以受到大家的喜歡」。

她並舉例，上週大陸歌手單依純在《歌手》中帶來鄧麗君作品的串燒（組曲），於大陸各年齡層都得到很大迴響，這是在台灣歌手參賽之外，另一層台灣流行金曲於現在時代的意義，「所以我就覺得不管是從音樂還是從人來說，我們雙方都有特別深刻的一個勾連和牽絆」。

▲▼湖南衛視,歌手,我是歌手,歌手2025,製片人張丹陽。（圖／記者陳冠宇攝）

▲湖南衛視《歌手2025》。（圖／記者陳冠宇攝）

《東森新媒體ETtoday》則詢及張丹陽與台灣藝人和製作團隊的合作經驗，她分享，自己常與台灣藝人團隊合作，例如《聲生不息．寶島季》的特約引言人王偉忠，當時就向製作團隊介紹了許多眷村文化及成長經歷；製作團隊的相關知識是從書籍與紀錄片上攝取，而王偉忠則是親歷者。

張丹陽回憶道，「我記得跟他（王偉忠）交流的時候就特別的親切」，例如第一幕是王偉忠到小時候吃的眷村麵館，這次與他成長記憶中的地方，「像這種前輩的製作人的經驗交流，我認為也是非常有意義的」。

張丹陽還提到，相信很多大陸綜藝節目都與台灣團隊有過合作和溝通，這並不僅限於某一平台或公司，因為這種交流合作非常良性且有助於推展，無論是拍攝或節目製作上的交流經驗，雙方都有很多值得交流借鑑的地方。

▼《歌手2025》於湖南廣電的節目生產基地錄製。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼湖南衛視,歌手,我是歌手,歌手2025,製片人張丹陽。（圖／記者陳冠宇攝）

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