人民日報專訪劉宇寧逆襲之路　街頭歌手到頂流演員「曾懷疑自己」

記者任以芳／綜合報導

大陸演員劉宇寧近期演出《折腰》、《書卷一夢》連續劇穩坐收視冠軍，就連很少專訪明星藝人的官媒《人民日報》近期釋出大釋出一則3分多鐘的專訪影片，標題是「劉宇寧談從歌手跨界成為演員」，劉宇寧戴著金邊眼鏡接受專訪，談及自己奮鬥故事，並且鼓勵外界「哪怕這個東西在別人眼裡是天方夜譚，都不要放棄。只要朝著那個目標走，你有一天終會到達那裡。」

近期在大陸熱播劇《折腰》《書卷一夢》中飾演男主角的劉宇寧接受《人民日報》專訪，「我至今仍記得在丹東烹飪二技校切土豆絲的日子。」這位身高189cm的演員，用十年時間完成了從廚師到專業演員的蛻變。

遼寧丹東出生的劉宇寧，4歲喪父後與祖父母相依為命，從小靠自己打拚，沒有外界傳說「雄厚」背景。劉宇寧沒有學過專業聲樂與表演，當年畢業學校是遼寧丹東烹飪二技校，是廚師出身。技校畢業的他曾在後廚顛勺謀生，卻始終懷揣藝術夢想。

職業學校畢業後，曾在後廚顛勺謀生，也做過服務員、發傳單與在酒吧駐唱等生活經驗，積蓄第一桶金購買吉他，逐步踏入音樂世界 。2015年以「摩登兄弟」主唱身份在網路走紅時，沒人想到這個沒學過聲樂的年輕人會在日後交出《天問》《讓酒》等47首影視金曲。

▲ 人民日報專訪劉宇寧 。（圖／翻攝 人民日報）

劉宇寧接受《人民日報》專訪時說，歌手身份雖已取得一定成就，但內心始終懷揣演員夢。他認為人生需要不斷突破舒適區，「你只要堅持做一件事，時間會給你答案。」

「因為我真的是喜歡演員，我從小就喜歡看劇，夢想當演員，當有機會演戲十分開心也好認真。」劉宇寧也透露，為彌補專業，第一部戲開始帶表演老師在身邊，連續五年「一對一」教學，堅持每部戲都聘請表演指導跟組，在演出《折腰》拍攝期間，主動斷網三個月鑽研劇本，手機扔一邊，全天候鑽研台詞和琢磨情緒。

「記得有天我拍了一天戲回到房間是懵的，我就走到衛生間照著鏡子看著自己說，劉宇寧你好好當歌手就得了，為什麼要來當演員？」劉宇寧進一步說，「那一刻我就會對自己產生懷疑，我是不是不適合幹這個（演員）。」

劉宇寧也分享當時心情，回想拍攝那部戲即使壓力最大，成長也是最大的，因為整部戲殺青後，終於知道台詞上邏輯重音是什麼，表演節奏是什麼？反而那部戲讓自己的成長呈現「質」的飛躍，「卯著一股勁，你就奔著那個目標去」。

▲ 劉宇寧近期演出《折腰》收視長紅 。（圖／翻攝 人民日報）

之後，劉宇寧主演的《一念關山》《折腰》《紫川》三部古裝劇均實現平台熱度破萬，達成「男主劇100%上星、100%原聲、100%破萬」的行業罕見三百分百紀錄。尤其最近新劇《書卷一夢》在江蘇衛視一開播收視率長紅，官媒此時專訪他，等於蓋章認證「優秀演員」。

中國傳媒大學表演系教授王立新曾經評價，「劉宇寧證明瞭表演藝術最珍貴的不是技巧，而是對生活的理解與真誠。」

更令人意外的是，他在《折腰》中與宋祖兒的對手戲，以細膩微表情和富有層次的眼神演繹，讓觀眾驚呼「完全看不出非科班出身」。

劉宇寧也說，哪怕這個東西在別人眼裡是天方夜譚，不切實際，而且甚至會投來異樣的眼光和貶低，你都不要放棄。因為你只要朝著那個目標走，你有一天終會到達那裡。所以你只要堅持做一件事，時間一定會給你答案的。