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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

普發現金1萬　綠營兩手策略並進「以敵人魔法對付敵人」

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲726大罷免投票結束後，普發現金成為熱議話題。（圖／記者周宸亘攝）

記者詹詠淇／台北報導

藍營在726大罷免守住江山，藍白推動的普發現金1萬元被綠營視為大敗主因。不過，台派支持者並未悲傷太久，「以敵人的魔法對付敵人」，要求地方政府也應還稅於民；而綠營在應對上，也朝兩手策略同步進行，中央維持一貫基調，雖然行政院不提覆議，但仍規劃提出釋憲，凸顯藍白普發現金政策的不合理性，但地方民代則加入台派支持者的攻勢，拖藍營地方縣市政府下水，一起面臨與中央相同的難題。

726大罷免慘敗，民間團體與台派支持者並未悲傷太久，旋即形成股「台瘋」，在網路上發起「以敵人的魔法，對付敵人的魔法」，自發性產製並轉發大量「醜圖卡」，要求地方政府超徵也應該還稅於民。

今日是行政院針對立院三讀通過、含有普發現金1萬元特別條例提起覆議的最後期限，行政院長卓榮泰上午在院會拍板，不提覆議，但認為有憲法、法律上的瑕疵，因此會適時提出釋憲。另，考量對美談判結果與當初擬定特別條例時的狀況有改變，政院將提出特別條例的修正草案。

針對政院決議，民進黨發言人韓瑩表示，黨中央遵照政院及黨團決定；黨團書記長陳培瑜受訪時則說，尊重政院決定，他們一定與相關專家學者討論過，也傾聽過民意，希望和民意站在一起。

不過，陳培瑜也提到，無法接受用這麼不符合法規的方式提出。若開啟先例，又無所依據，會不會接下來3年藍白都提出要普發現金、消費券，請問如何維持國家財政？政院相關作為還是要站在維持國家長治久安的角度，真的不需要刻意和他們在一起。綠委莊瑞雄也認為，「發現金誰都要，但重點是財政可不可以承受的了？」現在一時爽，造成未來衝擊，國會都加碼，將沒完沒了。現在迴力鏢馬上反射到地方政府，但顯然地方首長不想發，只想慷國家之慨，地方肥滋滋，中央舉債發，他們也開心，哪來的邏輯？

被視為總統賴清德嫡系人馬、綠委林俊憲則分析，藍白提普發1萬元本來就是政治操作，絕對違憲，立院不能提案增加支出。因此政院提釋憲有2個問題。首先，大法官人數不足無法開會。第二，就算大法官可以開會也必然違憲；如果沒有違憲，那以後可不得了了，立院隨時訂個條例，叫政院就發什麼錢。

重點在怎麼處理，藍白政治操作要讓政院不發會得罪選票，林俊憲認為，這是藍白很要命的政治高招，讓政院很為難。如果政院經考量後要發，必須自己訂出特別條例，而國民黨版本就可以繼續釋憲。但政院該如何處理必須決斷不要拖，同意發就趕快自己訂版本，包括發多少、怎麼發、是否要排富？否則藍白版除了違憲還沒有排富，「你叫郭台銘、張忠謀也領1萬喔？」政院若不同意發，也要對外表達不同意的立場。

但林俊憲也指出，就算同意，現在也不能發，要等釋憲有結果才能發，因此現在就形成「有點不反對，但暫時擱置」的狀態。釋憲後「沒有部分法律瑕疵」，若違憲，藍白又把問題丟回政院，你要不要發？因此這個問題政院無法迴避。

有鑒於大罷免失敗，黨政人士表示，當初太樂觀而打到自己，低估1萬元的影響力，而在大敗後，公民團體自主性對地方政府發起攻勢，綠營的地方組織跟文宣系統必須跟上，趁勢把潰散的士氣凝聚回來。

因此，地方民代也自發性發起提案要地方政府普發現金，包括新北市議員卓冠廷、山田摩衣及李宇翔等，就比對統計新北市稅課收入超收情形，發現新北自2015年至2024年稅課超收達663.47億，且加上《財劃法》修正案三讀通過後，新北統籌分配款預計多拿374億，而新北人口約400萬人，普發現金1萬6000元所需費用約640億餘，綽綽有餘，因此提案建請新北市政府順應「還稅於民」主流民意，研議普發現金予新北市民每人1萬6000元，提升市民生活幸褔感。

台北市議會民進黨團今也提案，呼籲台北市政府應比照立法院落實「還稅於民」精神，加碼普發現金予全體市民。台北市累計至113年度的累計賸餘539億，每位市民可領取2萬1000元，與立法院要求發放的1萬元現金同步發放，落實還稅於民。黨團總召陳慈慧表示，台北市是首善之都，更應展現帶頭示範的決心，落實超收就發錢的還稅於民精神；黨團幹事長顏若芳也說，立法院都已經通過帶頭普發現金，台北市長蔣萬安也大力支持，市府更沒有理由拒絕還稅於民。普發現金能刺激經濟也有正面助益。

黨政人士認為，這也不是誰或黨發起的兩手策略，整體上是公民先行，在各縣市政府發起攻勢後，本黨公職在全力協助的要求下，必須跟進力挺；而政府中央則是在既有的節奏上，一步步穩健推進，以凸顯藍白陣營，當初要求普發現金政策的不合理。

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