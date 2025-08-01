快訊／加拿大重課35％關稅！　白宮：明天起生效

▲川普決定將對加拿大的進口關稅從25％調升至35％。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普7月31日簽署一項行政命令，決定將對加拿大的進口關稅從25％調升至35％，新稅率將自8月1日起正式實施。白宮表示，這項措施是為了回應加拿大在打擊芬太尼（fentanyl）走私問題上的「持續無作為與報復性舉措」。

根據白宮公布的行政命令說明文件指出，若有商品試圖透過第三國轉運來規避這項35％關稅，美方將進一步加徵至40％稅率，以防堵漏洞。不過，符合《美國－墨西哥－加拿大協定》（USMCA）的商品，則可豁免這項高稅率，以降低衝擊範圍。

根據美國商務部資料，加拿大是美國最大的出口市場，去年美方出口到加拿大的總額達3490億美元，而加拿大輸美商品則達4130億美元，是美國第3大進口來源國。

消息一出，加拿大安大略省省長福特（Doug Ford）也透過社群平台X表達不滿，批評35％的新關稅「令人擔憂」，他呼籲聯邦政府強硬回應，應對美國鋼鐵與鋁材徵收50％報復性關稅。

福特強調，「加拿大不該妥協，現在不是退讓的時候，我們應該堅守立場，聯邦政府要善用手中的籌碼，在川普的關稅壓力下展現強硬態度。」