台灣20％關稅列第3類！　美官員曝「未簽協議+高逆差」是關鍵

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）於7月31日正式簽署行政命令，對全球貿易夥伴啟動新一波關稅措施，象徵「互惠關稅」政策全面上路。其中，台灣被課徵20％關稅的原因也隨之曝光，美國官員指出，這與台灣與美方尚未達成貿易協議，且存在顯著貿易逆差有關。

根據《彭博》報導，一名不具名的美國政府高層官員當天向媒體說明，川普政府將貿易夥伴依情況分為三類，以決定適用的關稅稅率：

第一類是與美國有貨品貿易順差的國家，稅率為10％；

第二類是已與美國達成協議或僅有少量貿易逆差的國家，稅率約為15％；

第三類則是尚未與美國達成協議，且對美國有大量貨品貿易逆差的國家，稅率則設定為15%以上至更高。

台灣此次被劃入第三類，因此遭到20％的關稅待遇。這代表今後台灣出口至美國的商品，將面臨更嚴格的關稅壁壘，進一步凸顯雙方貿易協議遲未落實的挑戰。

與此同時，日本、南韓、以色列及歐盟的部分商品則被歸為第二類，稅率為15％，顯示這些國家已完成談判、或逆差規模較小。而如英國與巴西等少數國家，因與美國存在順差，則享有較低的10％稅率。

白宮表示，這項新制將於美東時間8月7日凌晨12時01分生效。川普強調，推出這套分級關稅制度，目的是要促使各國正視與美國之間的貿易失衡問題，「如果某國願意採取足夠措施修正逆差，就可能獲得稅率調整。」