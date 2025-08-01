　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

被課關稅20%！一看日韓「減最多稅率是台灣」　他吐槽：果然會談判

▲▼川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

▲川普4月一度要對台灣課32%關稅。（圖／路透社）

網搜小組／劉維榛報導

美國白宮公布台灣對等關稅20%，超過日韓的15%，總統賴清德說明，這是「暫時性稅率」，只要後續達成協議，可望再調降稅率。對此，資深媒體人黃揚明在臉書神吐槽，他已經幫民進黨擬好說帖文案了，經過談判，台灣比4月降了12%，日韓則降11%與9%，「台灣稅率減最多，No.1！果然有政府、會談判。」

黃揚明在臉書表示，他幫民進黨想好對等關稅談判的說帖文案了，4月2日當時所公布的消息，美國對台灣將課32％關稅，南韓與日本則分別為26％、24％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

如今川普終於公布台灣最終被列入20%稅率，高於日本、韓國獲得的15%。黃揚明直呼，執政黨可以稱，「經過談判後，台灣關稅減少12％，南韓稅率減少11％，日本稅率減少9％，減少最多稅率的就是台灣！台灣No.1～果然有政府、會談判。」

底下網友熱議，「邏輯完全跟上民進黨」、「苦的是我們啊」、「可以當總統府發言人了」、「你先破哏了，這樣叫賴政府要怎麼掰下一句」、「真的厲害，世界怎麼跟得上台灣」、「我們台幣升了11%，台積電也送了，然後開獎給這樣？」「好像這只是暫時性的，還沒完全定案」。

總統賴清德今表示，稍早美方通知台灣在華府的談判團隊，台灣的「暫時性關稅」為20%。主要原因是，因為談判的程序安排，台美雙方還未完成總結會議，因此，美方先對台灣公布20%的「暫時性稅率」，只要後續達成協議，可望再調降稅率。而台美雙方後續也將就供應鏈合作及232條款相關議題一併磋商。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 3 0336 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣20%關稅該注意「2重點」　趙怡翔：暫時性稅率比日韓友善
關稅20%前哨戰！「232條款」才是大魔王　力爭最惠國待遇
關稅20%！他看日韓「減最多稅率是台灣」酸：果然政府會談判
對等關稅20％！蔣萬安批賴政府失職　籲公布談判過程
快訊／開庭僅20分鐘　黃呂錦茹全部認罪了
專家曝2解法！　台灣最終稅率有望「降至15%」
獨／5口墜谷慘況曝！　疑17歲女「頭部只剩下巴」
台灣列第3類！　美官員曝「20%關稅」2大關鍵
快訊／新台幣重貶！　重回30字頭
「暫時性關稅32%到20%」　他點關鍵數字：台灣是美前六大逆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

關稅32%降到20%「台灣送了什麼給川普？」　網曝再降到15%關鍵

快訊／東68線「路基掏空」！　台東土坂村中午12點起停班停課

11天前搶先爆關稅32%「股票跌了」　他點名趙少康：證交法很重的

被課關稅20%！一看日韓「減最多稅率是台灣」　他吐槽：果然會談判

美對台關稅定20%　醫憂社福受衝擊、「退休更吃力」

快訊／又有熱帶低壓生成　24小時內增強為白鹿颱風

腦補力驚人！12星座「疑心病」前5名　摩羯自帶偵探魂

鄭明典示警「致災回波」　前方雨區幾乎不移動

父親節沒訂到餐廳「怎麼補救？」　網曝1招解：感覺很用心

沒錢想精進自己！她「手機貸」秒撥款　借4萬5要還7萬崩潰了

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

台中暴雨馬路變河流！ 駕駛們無奈水上開車

黑貴賓趴桌像塊濕抹布　阿北擦手被嚇爛猛拍胸

朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」

【恐怖激流】彰化暴雨狂炸！6車被沖進排水溝

【泰格與雪兒】中華電信

關稅32%降到20%「台灣送了什麼給川普？」　網曝再降到15%關鍵

快訊／東68線「路基掏空」！　台東土坂村中午12點起停班停課

11天前搶先爆關稅32%「股票跌了」　他點名趙少康：證交法很重的

被課關稅20%！一看日韓「減最多稅率是台灣」　他吐槽：果然會談判

美對台關稅定20%　醫憂社福受衝擊、「退休更吃力」

快訊／又有熱帶低壓生成　24小時內增強為白鹿颱風

腦補力驚人！12星座「疑心病」前5名　摩羯自帶偵探魂

鄭明典示警「致災回波」　前方雨區幾乎不移動

父親節沒訂到餐廳「怎麼補救？」　網曝1招解：感覺很用心

沒錢想精進自己！她「手機貸」秒撥款　借4萬5要還7萬崩潰了

大罷免後會知所進退？　柯建銘：這不必問我

美中談判進度曝！貝森特「有信心達協議」　川普尚未點頭

薑母鴨店退租！冷凍庫變「蛆蟲度假村」　奧客落跑房東PO文幹譙

新莊「行李箱腐屍」DNA比對！指甲嚴重汙染　今解剖重新採樣

台南市警察局16名高階警官調整　8月1日舉行聯合交接典禮

點台灣20%關稅該注意「2重點」　趙怡翔：暫時性稅率已比日韓友善

髖部骨折1年死亡率高達20%　醫：做這3種運動可造骨、防跌

關稅20%前哨戰！「232條款」才是大魔王　力爭最惠國待遇

ACNE STUDIOS金色櫥窗太美！秋冬話題牛仔褲、限定冰淇淋車登場

基隆女駕駛深夜開車墜20米邊坡　賓士「自動報警」救她一命

【恐怖激流】彰化暴雨狂炸！6車被沖進排水溝

生活熱門新聞

快訊／豪雨炸不停！　6縣市19區鄉今停班課

讓割喉孫先睡！律師揭「外公也要請律師了」

不用靠發錢！他曝「民進黨1大招」挽回民心

雨還要下！紫爆擴大豪雨以上熱區曝

快訊／又有熱帶低壓生成　24小時內增強為白鹿颱風

正妹街頭「甩按摩棒」　身分是G級女優

男友動10下就射「因為妳太正」！一票直男點頭

快訊／大雷雨轟2縣市　10縣市大豪雨特報

豪雨連炸！阿里山現場照曝光

致災暴雨至下週一　專家曝：下週二天氣型態變

融資利率高也敢借　她背70萬債務原因曝

陸客瘋傳台灣「1甜點」：領先世界10幾年

ATM「限領令」影響百萬人！8月新制上路　客家幣開放使用至年底

恐怖男「割爛她150萬私物」！女公關：沒與客人發生關係

更多熱門

相關新聞

大罷免後會知所進退？　柯建銘：這不必問我

大罷免後會知所進退？　柯建銘：這不必問我

大罷免失敗後，民進黨內掀起檢討風波，綠委王世堅日前赴民進黨中常會，會前受訪時拿出一包抽取式衛生紙，王世堅表示，要他自己去擦屁股，知所進退、別再戀棧。對此，黨團總召柯建銘今（1日）受訪時表示，823是背水一戰，這很清楚，黨主席都已經下令，他敢違逆嗎？叫罷團撤案是天方夜譚。至於是否知所進退？柯僅回應，這不必問我，這是整黨一起來，不是一個人的問題。

美中談判進度曝！貝森特「有信心達協議」

美中談判進度曝！貝森特「有信心達協議」

點台灣20%關稅該注意「2重點」　趙怡翔：暫時性稅率已比日韓友善

點台灣20%關稅該注意「2重點」　趙怡翔：暫時性稅率已比日韓友善

台灣暫時性關稅32%到20%　綠委曝「還有方案」：努力爭取低於20%

台灣暫時性關稅32%到20%　綠委曝「還有方案」：努力爭取低於20%

11天前搶先爆關稅32%「股票跌了」

11天前搶先爆關稅32%「股票跌了」

關鍵字：

川普關稅32%20%日韓賴清德民進黨談判

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布：台灣稅率20％

川普對等關稅8／1開徵　各國稅率一次看

即／台灣列中後段　各國最新稅率一次看

白宮：對等關稅未達成協議者午夜前通知

台灣關稅20％　賴清德臉書被洗爆

川普簽行政命令　未列名國家一律課10％

一家5口南橫墜谷亡！14歲兒獨活崩潰：媽媽騙我

快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」　踢爆深情人設內幕

新莊箱屍案突破！29歲男現身巷口棄屍路線曝

信義割喉男被分手自認「人財兩失」　埋伏狠殺女公關

台灣關稅20％！賴清德：暫時性關稅　可望再調降

台灣關稅20％　謝寒冰：贏麻了

19年懸案終於破解！慢跑女被「套住頭」侵犯　噁男抓到了

台灣20％稅率　與斯里蘭卡、越南並列

台灣關稅有結果？川普將壓線宣布

更多

最夯影音

更多

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面