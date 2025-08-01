被課關稅20%！一看日韓「減最多稅率是台灣」　他吐槽：果然會談判

▲川普4月一度要對台灣課32%關稅。（圖／路透社）



網搜小組／劉維榛報導

美國白宮公布台灣對等關稅20%，超過日韓的15%，總統賴清德說明，這是「暫時性稅率」，只要後續達成協議，可望再調降稅率。對此，資深媒體人黃揚明在臉書神吐槽，他已經幫民進黨擬好說帖文案了，經過談判，台灣比4月降了12%，日韓則降11%與9%，「台灣稅率減最多，No.1！果然有政府、會談判。」

黃揚明在臉書表示，他幫民進黨想好對等關稅談判的說帖文案了，4月2日當時所公布的消息，美國對台灣將課32％關稅，南韓與日本則分別為26％、24％。

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如今川普終於公布台灣最終被列入20%稅率，高於日本、韓國獲得的15%。黃揚明直呼，執政黨可以稱，「經過談判後，台灣關稅減少12％，南韓稅率減少11％，日本稅率減少9％，減少最多稅率的就是台灣！台灣No.1～果然有政府、會談判。」

底下網友熱議，「邏輯完全跟上民進黨」、「苦的是我們啊」、「可以當總統府發言人了」、「你先破哏了，這樣叫賴政府要怎麼掰下一句」、「真的厲害，世界怎麼跟得上台灣」、「我們台幣升了11%，台積電也送了，然後開獎給這樣？」「好像這只是暫時性的，還沒完全定案」。

總統賴清德今表示，稍早美方通知台灣在華府的談判團隊，台灣的「暫時性關稅」為20%。主要原因是，因為談判的程序安排，台美雙方還未完成總結會議，因此，美方先對台灣公布20%的「暫時性稅率」，只要後續達成協議，可望再調降稅率。而台美雙方後續也將就供應鏈合作及232條款相關議題一併磋商。