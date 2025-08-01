快訊／川普宣布：台灣對等關稅稅率20％

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）7月31日正式簽署新行政命令，再次啟動針對全球貿易夥伴的大規模關稅重整。根據白宮公布的最新名單，台灣未能獲得豁免，遭美方列入20%調整後關稅國，與印度、越南、斯里蘭卡等國並列，被歸類為貿易關係未達互惠標準的對象之一。

川普先前在今年4月發布第14257號行政命令，宣稱美國連年龐大的貿易逆差已構成國安威脅，決定以「互惠關稅」（Reciprocal Tariff）為由對外祭出附加稅。本次最新調整的《附件一》清單中，台灣被明確列為「20%稅率國」，意即未來對美出口商品，將面臨高達20%的附加從價稅。

雖然美方針對不同國家採取差異化稅率，但從整體分布來看，台灣所屬的20%級別已屬中高檔，與印度（25%）、伊拉克（35%）、緬甸與寮國（40%）等關係緊張國家相對接近。與此同時，美國針對歐盟的處理則更為細膩，若商品原本稅率低於15%，將補齊至15%；若已超過，則不再加徵額外稅金。

此外，川普政府也同步發布《附件二》，針對《美國統一關稅表》（HTSUS）進行技術性修改，包含停用部分原有條文、增設專屬代碼與計算方式。其中明定，自行政命令簽署7天後（不含簽署當日）凌晨12時01分起，未來進口至美國的台灣貨品將依法課徵新稅率，除非已於生效前完成裝船並進入最終運輸階段，否則不得適用舊稅率。

白宮聲明指出，這項措施將有助於「促進公平貿易、重建國內製造業與確保供應鏈安全」，但也可能對出口導向的經濟體造成實質衝擊。