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11天前搶先爆關稅32%「股票跌了」　他點名趙少康：證交法很重的

▲▼前中廣董事長趙少康邀請前海軍艦長張競、前立委帥化民、前空軍副司令張炎廷、立委徐巧芯，就總統賴清德針對國防發表談話召開記者會點評。（圖／記者湯興漢攝） 

▲前中廣董事長趙少康。（資料照／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中廣前董事長趙少康前段時間表示，台灣關稅仍是32％，但行政院卻壓著關稅的消息不公布。如今，從白宮公布的最新名單可知，台灣被美方列入20%調整後關稅國，前桃園市議員王浩宇對此就質疑，趙少康當時為何放假消息擾亂市場？

對於關稅稅率，趙少康21日質疑政府遮遮掩掩，為何不敢跟人民說清楚？他認為民進黨就是想拖過罷免投票日7月26日再公布，「我得到的消息就是32%，絕對不會太少，他們想要10%絕對不可能！」

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事實上，川普先前在今年4月發布第14257號行政命令，宣稱美國連年龐大的貿易逆差已構成國安威脅，決定以「互惠關稅」（Reciprocal Tariff）為由對外祭出附加稅。本次最新調整的《附件一》清單中，台灣被明確列為「20%稅率國」，意即未來對美出口商品，將面臨20%的附加從價稅。

稍早總統賴清德發文表示，台灣的「暫時性關稅」為20%，因為台美雙方還沒完成總結會議，「只要後續達成協議，可望再調降稅率。」

而後趙少康發文批評「20%關稅喪權辱國！」王浩宇就轉貼文章並表示，「你前幾天不是說32%？」當天股票瞬間下跌，請和檢調說明，為什麼有這種放假消息擾亂市場的行為？「證交法很重的」。

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