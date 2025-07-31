強化救災三層安全管制　南消五大隊密集訓練提升效率與安全

▲台南市消防局第五大隊，於7月30日與31日連續兩日辦理救災安全訓練，強化中隊、分隊、小隊長等各級幹部的指揮判斷與團隊協作能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應極端氣候導致災害案件頻傳，台南市消防局第五救災救護大隊為強化基層幹部現場應變能力，於7月30日與31日連續兩日辦理救災安全訓練，強化中隊、分隊、小隊長等各級幹部的指揮判斷與團隊協作能力，落實救災三層安全管制，提升整體救災效率與人員安全。

訓練課程聚焦在現場安全評估、個人防護裝備操作、行動風險辨識與戰術指揮協調，由各所屬中（分）（小）隊長全員參與，實際模擬分工合作流程，確保團隊在第一時間能迅速且安全投入搶救。訓練也納入聯合作戰概念，從裝備器材管理、搶救戰術到案例教育，全面強化「小組安全」與「指揮安全」意識，落實災場零傷亡的目標。

台南市長黃偉哲表示，消防人員身處第一線，在天災人禍不斷發生的當下，市府除了持續強化裝備與訓練資源外，也高度重視消防人員的安全與健康。他強調：「救災效率很重要，消防同仁的安全更不能忽視。」

消防局長李明峯則指出，過去幾年消防員因公受傷甚至殉職的案例不勝枚舉，為杜絕憾事再現，訓練將持續優化，並深化「健康權」與「退避權」觀念，讓消防人員更有信心與保障投入任務。