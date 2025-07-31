　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

強化救災三層安全管制　南消五大隊密集訓練提升效率與安全

▲台南市消防局第五救災救護大隊為強化基層幹部現場應變能力，於7月30日與31日連續兩日辦理救災安全訓練，強化中隊、分隊、小隊長等各級幹部的指揮判斷與團隊協作能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第五大隊，於7月30日與31日連續兩日辦理救災安全訓練，強化中隊、分隊、小隊長等各級幹部的指揮判斷與團隊協作能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應極端氣候導致災害案件頻傳，台南市消防局第五救災救護大隊為強化基層幹部現場應變能力，於7月30日與31日連續兩日辦理救災安全訓練，強化中隊、分隊、小隊長等各級幹部的指揮判斷與團隊協作能力，落實救災三層安全管制，提升整體救災效率與人員安全。

▲台南市消防局第五救災救護大隊為強化基層幹部現場應變能力，於7月30日與31日連續兩日辦理救災安全訓練，強化中隊、分隊、小隊長等各級幹部的指揮判斷與團隊協作能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

訓練課程聚焦在現場安全評估、個人防護裝備操作、行動風險辨識與戰術指揮協調，由各所屬中（分）（小）隊長全員參與，實際模擬分工合作流程，確保團隊在第一時間能迅速且安全投入搶救。訓練也納入聯合作戰概念，從裝備器材管理、搶救戰術到案例教育，全面強化「小組安全」與「指揮安全」意識，落實災場零傷亡的目標。

▲台南市消防局第五救災救護大隊為強化基層幹部現場應變能力，於7月30日與31日連續兩日辦理救災安全訓練，強化中隊、分隊、小隊長等各級幹部的指揮判斷與團隊協作能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，消防人員身處第一線，在天災人禍不斷發生的當下，市府除了持續強化裝備與訓練資源外，也高度重視消防人員的安全與健康。他強調：「救災效率很重要，消防同仁的安全更不能忽視。」

▲台南市消防局第五救災救護大隊為強化基層幹部現場應變能力，於7月30日與31日連續兩日辦理救災安全訓練，強化中隊、分隊、小隊長等各級幹部的指揮判斷與團隊協作能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯則指出，過去幾年消防員因公受傷甚至殉職的案例不勝枚舉，為杜絕憾事再現，訓練將持續優化，並深化「健康權」與「退避權」觀念，讓消防人員更有信心與保障投入任務。

▲台南市消防局第五救災救護大隊為強化基層幹部現場應變能力，於7月30日與31日連續兩日辦理救災安全訓練，強化中隊、分隊、小隊長等各級幹部的指揮判斷與團隊協作能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 3 0336 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
寬限期將至　川普點頭同意！對墨西哥徵收關稅延90天

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

從古調樂舞到手作琉璃珠　新北市圖暑假變身原民文化教室

丹娜絲災後重建惹民怨　蘇清泉促3大補助納特別條例

新北8月起禁捕禁售抱卵母蟹　違者最高罰15萬元

新北市府攜社區力推保育　共同守護食蛇龜、柴棺龜

強化救災三層安全管制　南消五大隊密集訓練提升效率與安全

竹山往集集道路變水路　游顥會勘：50年前排水設計不堪極端氣候

南投市轉運站變身旅宿商場　BOT案投資上看10億元

新港板頭村鐵皮倉庫冒濃煙　火勢延燒360平方公尺

愛河上游驚變「牛奶河」！建商趁雨天偷排油漆廢水　居民氣炸

豪雨下不停！南投、雲林兩地釀坍方

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

台中暴雨馬路變河流！ 駕駛們無奈水上開車

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

黑貴賓趴桌像塊濕抹布　阿北擦手被嚇爛猛拍胸

朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」

【恐怖激流】彰化暴雨狂炸！6車被沖進排水溝

【泰格與雪兒】中華電信

從古調樂舞到手作琉璃珠　新北市圖暑假變身原民文化教室

丹娜絲災後重建惹民怨　蘇清泉促3大補助納特別條例

新北8月起禁捕禁售抱卵母蟹　違者最高罰15萬元

新北市府攜社區力推保育　共同守護食蛇龜、柴棺龜

強化救災三層安全管制　南消五大隊密集訓練提升效率與安全

竹山往集集道路變水路　游顥會勘：50年前排水設計不堪極端氣候

南投市轉運站變身旅宿商場　BOT案投資上看10億元

新港板頭村鐵皮倉庫冒濃煙　火勢延燒360平方公尺

愛河上游驚變「牛奶河」！建商趁雨天偷排油漆廢水　居民氣炸

豪雨下不停！南投、雲林兩地釀坍方

雨還要下！西南風接力發威　「紫爆規模擴大」豪雨以上熱區曝

19年懸案終於破解！慢跑女被「套住頭」昏迷侵犯　噁男抓到了

趕快去睡吧！盤點早睡的「5個好處」　體重控制超有感

從古調樂舞到手作琉璃珠　新北市圖暑假變身原民文化教室

新莊「蜘蛛刺青」箱屍案突破！29歲男拖箱現身巷口　棄屍路線曝

丹娜絲災後重建惹民怨　蘇清泉促3大補助納特別條例

李怡貞沉默3天發聲「怕造成沈玉琳困擾」　曝他真實為人：值得敬重

快訊／桃園銥熙無敵倉儲大火！民眾「生活用品」燒毀陷火海

新北8月起禁捕禁售抱卵母蟹　違者最高罰15萬元

新北市府攜社區力推保育　共同守護食蛇龜、柴棺龜

【割喉案時間軸曝】兇嫌一身血逃宜蘭外公嚇傻！ 她有保護令仍慘死...QQ

地方熱門新聞

愛河上游變「牛奶河」！建商趁下雨偷排油漆水

五口亡命南橫深谷！生前歡樂聚會畫面曝

強化救災三層安全管制南消五大隊密集訓練提升效率與安全

豪雨下不停！南投、雲林兩地釀坍方

蘇清泉促3大補助納特別條例

游顥赴台3丙線會勘豪雨野溪暴漲災情

新北8月起禁捕禁售抱卵母蟹　違者最高罰15萬元

青光眼治療　嘉基醫院引進微脈衝雷射手術

高雄宣布8/1「5行政區」繼續停班停課

新北攜社區力推保育　守護食蛇龜、柴棺龜

南投市轉運站變身旅宿商場

嘉義新港鄉板頭村鐵皮倉庫火災

從古調樂舞到手作　新北市圖變身原民文化教室

陳亭妃籲設丹娜絲與728水災特別條例促編列重建預算加速復原

更多熱門

相關新聞

丹娜絲颱風賑災　證券周邊單位F4、元大金、凱基金各捐款2000萬元

丹娜絲颱風賑災　證券周邊單位F4、元大金、凱基金各捐款2000萬元

丹娜絲颱風7月6日強襲臺灣中南部造成重大災情，金管會轄下證券期貨相關機構，包括台灣證交所、櫃買中心、台灣期交所及台灣集中保管結算所，之前已捐助800萬元賑災，今（31）日再宣布合力共將捐款2000萬元，合計捐款達2800萬元，元大金（2885）、凱基金（2883）同步宣布捐贈2000萬元

民進黨成立災後復原支援聯繫平台　8/2前進災區

民進黨成立災後復原支援聯繫平台　8/2前進災區

誠品台南列重點踏勘對象南消七大隊實地演練強化救災應變

誠品台南列重點踏勘對象南消七大隊實地演練強化救災應變

台中豪大雨壓力測試　淹水屋主親測「虹吸原理」被讚爆

台中豪大雨壓力測試　淹水屋主親測「虹吸原理」被讚爆

嘉義縣推動CPR+AED訓練　強化社區急救能量

嘉義縣推動CPR+AED訓練　強化社區急救能量

關鍵字：

救災南消五大隊訓練

讀者迴響

熱門新聞

即／桃園物流倉儲爆嚴重火警

新北腐爛箱屍　警方突襲逮捕1男

信義割喉男被分手自認「人財兩失」　埋伏狠殺女公關

新莊箱屍案突破！29歲男現身巷口棄屍路線曝

川普對等關稅8／1開徵　各國稅率一次看

一家5口南橫墜谷亡！14歲兒獨活崩潰：媽媽騙我

快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」　踢爆深情人設內幕

39名少男慘死　數十人陰莖被切除！「奪命成年禮」Ulwaluko結束了

剴剴媽被通緝落網　可怕黑歷史曝光！

劉柏葳外公喊冤！根本沒讓外孫進家門

讓割喉孫先睡！律師揭「外公也要請律師了」

川普同意！對墨關稅延90天

台南男一注獨得大樂透9.37億　16年後現況曝

粥餅倫倒店了「才半年就GG」！本人親曝慘況

市議員喊普發1.6萬　新北市府回應了

更多

最夯影音

更多

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

台中暴雨馬路變河流！ 駕駛們無奈水上開車

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面