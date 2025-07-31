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嘉義縣推動CPR+AED訓練　強化社區急救能量

▲▼ 嘉義縣衛生局啟動AED管理人員訓練，力推「AED安心場所」認證 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣衛生局啟動AED管理人員訓練，力推「AED安心場所」認證 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為強化社區急救能量、提升民眾緊急應變能力，嘉義縣衛生局積極推動CPR+AED訓練及安心場所認證，山海分區舉辦AED機構管理人員訓練，24日在大林慈濟醫院辦理培訓首梯次，第2梯次將在7月31日於創新學院辦理，共60人參訓，各鄉鎮市衛生所也全面推廣，期望強化各場所人員緊急救護技能，營造安全友善環境。

▲▼ 嘉義縣衛生局啟動AED管理人員訓練，力推「AED安心場所」認證 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣AED設置場所共355處435台，目前有127處取得安心場所認證，衛生局持續推廣公共場所設置AED並力推安心場所認證，今年已舉辦2場AED管理人員訓練。

衛生局說明，衛生福利部公告「應置有自動體外心臟電擊去顫器之公共場所」，推動「安心場所認證機制」，含括交通要衝、長距離交通工具、國民中學以上學校、大型集會場所、大型休閒場所、大型購物場所、旅宿場所、大型公眾浴場或溫泉區、公眾服務單位設施及特殊機構等10類公共場所。

▲▼ 嘉義縣衛生局啟動AED管理人員訓練，力推「AED安心場所」認證 。（圖／嘉義縣政府提供）

設置AED場所應有管理員維護AED設備，每2年完成管理員訓練課程；各場所內應有70%員工完成CPR+AED訓練，並登錄在「衛生福利部公共場所AED急救資訊網」，以取得安心場所認證，在緊急時刻發揮作用保護民眾。

▲▼ 嘉義縣衛生局啟動AED管理人員訓練，力推「AED安心場所」認證 。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局長趙紋華呼籲，民眾可透過衛福部「公共場所AED地圖資訊網」、「全民急救AED」App查詢鄰近AED設置點，也可透過網站瞭解基本操作步驟。並鼓勵設置AED場所都應主動申請「安心場所」認證，強化內部緊急應變機制，對外展現對公共安全的重視，打造全嘉安心的生活環境。

▲▼ 嘉義縣衛生局啟動AED管理人員訓練，力推「AED安心場所」認證 。（圖／嘉義縣政府提供）

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