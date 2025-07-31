粥餅倫倒店了「才半年就GG」！本人親曝慘況

▲網紅粥餅倫日前證實河北石家莊的分店已經歇業 。（圖／翻攝抖音）



記者楊庭蒝／綜合報導

因神似天王周杰倫而走紅的雞蛋灌餅攤販「粥餅倫」，近日被發現其位於河北石家莊的分店已關門歇業，消息一出引發網友熱議。本人隨後出面證實確有此事，坦言經營半年仍無法回本，無奈選擇結束營業。

綜合陸媒報導，本名白獻英的「粥餅倫」，最初在河北保定擺攤賣雞蛋灌餅，因外型與周杰倫神似，2020年意外被顧客拍攝影片上傳網路後迅速爆紅。他曾在周杰倫天津演唱會場外現身販售灌餅並與粉絲合影，也參加過2023年的周杰倫演唱會，人氣居高不下，更吸引大量粉絲追蹤。

隨著人氣升溫，「粥餅倫」自路邊攤轉型開設實體店鋪，2024年初於石家莊開出新分店。當時開幕現場花籃成列、粉絲簇擁，他本人也親自到場與顧客互動、宣傳造勢，氣氛熱烈。然而近日有遊客專程前往打卡卻撲了空，鄰近店家與自稱房東的男子證實該分店已經結束營業，並透露該店月租高達人民幣2萬元（約新台幣8.4萬元），目前正尋找新承租人。

對於關店一事，白獻英於7月30日透過影片回應，坦言「石家莊店幹了半年，連房租都掙不回來」，強調自己原本是為了讓親友與員工能有穩定收入才選擇開店，但在難以打平收支的情況下，只能忍痛撤出。他語氣坦然表示：「沒緣分就撤了，這沒什麼丟不丟人的。」