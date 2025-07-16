周杰倫開抖音被嗆：別用台灣健保　網友反遭出征

▲周杰倫抖音帳號。（圖／翻攝抖音）

記者葉國吏／綜合報導

天王周杰倫近期進駐中國短影音平台抖音，帳號取名「周同學」，短短時間吸引超過2000萬粉絲追蹤。不過周董的舉動卻有台灣網友不滿，在Threads留言要求周杰倫「不要用台灣健保」，結果反被出征。

有台灣網友似乎對此不以為然，崩潰留言「麻煩你不要用台灣的健保好嗎？永遠不要回台灣！」結果這位網友反而被其他人出征，知名遊戲直播主Cheap還轉發嘲諷「身價百億的周杰倫，需要台灣健保？你以為他要排隊看耳鼻喉科？」表示周董的財力足以買下一家醫院，甚至可以命名為「葉惠美醫療中心」，並在門口設置發號碼牌供掛號使用。

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Cheap更發揮創意，利用周杰倫的歌曲名稱想像醫院各科室命名方式：

開刀房叫《以父之名》

中醫門診取名《本草綱目》

餐廳命名為《稻香》

病房配背景音樂《不能說的秘密》，因病情不便公開

急診室播放《說好的幸福呢》，讓人反思人生突然崩壞

復健科搭配《雙截棍》，物理治療師喊「用力！」

精神科診間播《安靜》，沉靜氛圍治療心靈

小兒科播放《聽媽媽的話》，提醒打針不能哭

泌尿科響起《我不配》，引發尷尬聯想

地下室四樓則放《開不了口》或《千里之外》，幽默詮釋病患困境

此段創意引發網友爆笑留言，紛紛補充更多歌曲名稱和情境搭配。「照大腸鏡時聽《菊花台》也很應景」、「婦產科放《愛在西元前》太有梗」、「健保真不稀奇，某些人真的太自卑了」。此外，也有網友提到周杰倫過去曾在深夜於IG分享練琴影片，對於粉絲留言「別吵到人」，周董幽默回覆「整層都我的」，展現霸氣。