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37年諾貝爾圖書城今「21:30後正式走入歷史」！桃園人不捨哭了

桃園諾貝爾圖書城今最後一天營業。

▲桃園諾貝爾圖書城今最後一天營業。

圖文／鏡週刊

桃園火車站前中正路的「諾貝爾圖書城中正店」，開業至今37年，是許多桃園學生的集體回憶。隨著時代變遷與消費型態改變，近年諾貝爾圖書城全台在各地的分店陸續熄燈，中正店今（31日）也迎來最後一天營業，店內持續清倉拍賣，廣播向大家道別，希望大家把握機會採購所需的文具和書籍，因為這一次暑假過後，沒辦法再陪大家一起開學了。

創辦人藍源德1987年創立的連鎖書局品牌「諾貝爾圖書城」，1988年在桃園火車站前開設中正店，位居火車站與公車總站附近商圈，見證桃園37年的變遷與發展，是無數桃園人學生時期的共同回憶。業者回憶，桃園諾貝爾這些年經歷了包括SARS、921大地震、金融海嘯、新冠疫情等嚴峻挑戰，從撥接上網，走到AI智慧蓬勃發展的現在，參與了許多學子不同的人生階段，「但現在，我們即將停下腳步。」

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今年5月，業者公告表示，諾貝爾中正店開業至今，經歷網路電子化、市場需求的改變，使越來越多的實體門市書店都漸漸走入歷史，衷心感謝大家多年來的支持、陪伴與照顧，「桃園諾貝爾圖書城將營業至民國114年7月31日。即日起，將進行出清拍賣，歡迎各位回來逛逛桃園人兒時的回憶。」

桃園諾貝爾開業37年，今後將熄燈走入歷史。

▲桃園諾貝爾開業37年，今後將熄燈走入歷史。

消息一出讓許多桃園人相當不捨，紛紛留言回憶起從小到大在這裡買書、買文具的經驗，「以前女友都會跟家人說來這家書店看書.買文具，實際都是跟他在這裡偷偷見面約會，牽牽小手一起看書，那童年純真的回憶沒了。難過」「以前國中時家裡沒錢買參考書，都跑來諾貝爾書城來看參考書，後來讀高中夜校時也來這裡打工渡過3年歲月，在這裡學習很多經營理念和提早步入社會的體驗。」「謝謝你們陪伴我們長大，雖然很捨不得」「下班之後的充電站，再也沒有可以晚回家的理由了」。

許多桃園人在店門口留言寫下對桃園諾貝爾的感謝與回憶。

▲許多桃園人在店門口留言寫下對桃園諾貝爾的感謝與回憶。

桃園市副市長蘇俊賓也分享自己在諾貝爾的回憶，「記得是國小畢業那年開幕，一轉眼，居然36年了」。蘇俊賓用畫筆記錄下諾貝爾的模樣，感謝老闆藍源德讓諾貝爾書城豐富了桃園這麼多年，他和老闆約定，希望可以繼續貢獻社會，「不用捐錢，捐給我們故事就好，我們希望收集桃園老城區精彩的故事，成為老城再造的重要底蘊！」

蘇俊賓手繪老闆藍源德的畫像，感謝諾貝爾書城豐富了桃園這麼多年。（翻攝自蘇俊賓臉書）

▲蘇俊賓手繪老闆藍源德的畫像，感謝諾貝爾書城豐富了桃園這麼多年。（翻攝自蘇俊賓臉書）

今是桃園諾貝爾最後一天營業，晚間9點30分過後正式熄燈、走入歷史，也象徵諾貝爾退出桃園。2個多月以來持續出清大特賣，店內廣播提到，希望大家把握機會購買下個學期所需的文具和書籍，因為這一次諾貝爾沒辦法再陪大家開學了，「我們不是倒閉，是要華麗地謝幕退場」。


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