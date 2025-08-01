雨還要下！西南風接力發威　「紫爆規模擴大」豪雨以上熱區曝

▲周末還有一波西南風增強，預估將有豪雨等級以上降雨。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

西南氣流稍微減弱，中央氣象署表示，台灣附近的水氣還是比較豐富，今天（1日）中南部地區還是要留意會有大雨或局部豪雨。到了周末，又會有一波西南風再增強，預估還有豪雨等級以上的降雨發生。

氣象署資深預報員趙竑間指出，7月31日累積雨量，主要降雨集中在中南部地區和花東，截至晚上8點呢，最大累積雨量落在高雄458毫米。大台北東側、宜蘭北側的降雨為午後雷陣雨。中南部的降雨，在中彰投地區強降雨範圍比較廣，有擴及到平地的；在屏東和南部山區的雨，主要是西南風堆積在地形所造成的降雨。至於花台則是水氣順著高空的風場，移動到花蓮台東所造成的降雨。

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趙竑指出，根據衛星雲圖，琉球南方一直到中南半島的區塊，對流發展還是比較旺盛，這是西南風造成的影響，台灣附近尤其是在中南部地區，降雨都還是對流發展比較明顯。雷達回波圖更明顯，降雨仍集中在彰化以南，和靠近花東地區，「在這些比較偏紅色系的一個區域，伴隨了比較明顯的降雨，時雨量都有機會來到接近40毫米左右，來到了短延時大雨等級。」

花蓮台東也是一樣有一些對流造成的過山降雨，不過降雨就沒有像是在靠近中南部的迎風面明顯。

▲雨還要下，中南部持續第五天紫爆 。



未來一周天氣，氣象署預估，今天（8月1日）清晨仍以偏西南風影響，中南部地區還是斷斷續續有一些降雨，並有局部大雨或豪雨的機會。到了白天，因為有一點熱力作用跟西南風的加成之下，中南部的降雨會稍微更多，尤其在近山區有局部的大雨或豪雨。另外在大台北地區其他地方的山區，只要留意午後熱力作用加成，可能會有午後雷陣雨發展，局部大雨發生機率。

今天入夜之後整體雨量分布、量值都明顯增加，一直到明天（2日）清晨，降雨就集中是以迎風的山區降雨較明顯，明天西南風又會再度增強，持續至3、4日（周日、下周一）台灣附近的降雨都比較明顯，苗栗以南要留意會有大雨或局部豪雨，南部山區可能會有豪雨等級以上的降雨出現。

這種天氣可能要到下周之後，整個太平洋高壓的勢力往台灣延伸之後，降雨才會有逐漸趨緩的趨勢。

過去4天中南部迎風面地區天天豪雨「紫爆」，最大日雨量累積第一位7月28日落在嘉義平地太保地區441毫米，7月29日為恆春半島大坪頂271.5毫米，7月30日高雄山區小關山917.5毫米，7月31日高雄山區溪南414.5毫米。