南華女大生「校內遭客運輾壓」！骨盆碎裂、大出血　手術搶救中

▲南華大二女學生在校內挨撞，目前仍在手術搶救中。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

嘉義縣南華大學校園內6日上午發生嚴重交通事故！一名女大生在校內遭外包客運倒車輾壓下半身，骨盆整個碎裂、大出血，人意識不清，目前仍在手術中，至於詳細事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

嘉義縣消防局6日上午9時02分接獲通報，位於大林鎮中坑里的南華大學校內發生車禍，隨即派員趕赴現場救援，抵達後發現，一名就讀大二的女大生倒臥客運右後輪旁，下半身遭客運輾壓意識不清，警消趕緊將人送往醫院搶救。

初步了解，郭姓駕駛事發當時駕駛校方外包客運停靠公車亭，倒車感覺壓到異物，停車查看才發現撞到人了。他向警方供稱，他等到學生都下車後準備倒車，看後視鏡時並未發現有人經過。

而該名女大生傷勢嚴重，大林慈濟醫院急診部副主任黃俊卿表示，病人來到急診時量不到血壓，但有意識。因骨盆腔碎裂、大腿骨折、血管受創嚴重，造成大出血，有生命危險，經緊急大量輸血搶救後，恢復血壓，目前仍在手術中。

校方指出，校安中心得知消息後，在第一時間通報校長、家長，學務長、校務長等人也趕赴醫院探視，未來將針對學生進行心理輔導，也盼受傷同學能夠早日康復。