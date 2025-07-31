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iPhone 17全系列模型照流出　四款新機型與配色全曝光

▲▼ 。（圖／X@MajinBuOfficial）

▲全系列模型機照。（圖／X@MajinBuOfficial）

記者吳立言／綜合報導

知名爆料者Majin Bu於X平台分享了一張疑似iPhone 17系列的實體模具照，揭露蘋果將於2025年秋季發表的四款新機型，包括iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max（簡稱17PM）。此次照片顯示，蘋果將提供至少10種不同配色，並進一步擴大產品差異化策略。

照片中的四排模具從上至下分別對應iPhone 17、17 Air、17 Pro與17PM，顯示各型號在顏色、鏡頭設計與命名上皆有明顯區隔。其中，Pro與Pro Max配色一致，而新增的「Air」機型則採用單鏡頭橫向排列設計，成為今年產品線中的新亮點。各型號重點如下：
iPhone 17（共5色）
黑色、白色、綠、粉紅（先前傳言為粉紫）、天藍。維持雙鏡頭斜對角設計，配色年輕亮眼。

iPhone 17 Air（共 4 色）
黑色、白色、淺藍（天空藍）、米白。採單鏡頭設計，閃光燈與鏡頭橫向排列，機身較小巧輕薄，風格類似過去的iPhone SE。

iPhone 17 Pro、Pro Max（共 5 色）
黑色、白色、淺鈦灰、深藍、銅橘。三鏡頭模組設計，鏡頭圈較大，風格偏向旗艦路線。Pro Max與Pro色系一致，外觀相同但機身更大，預期將延續潛望式長焦鏡頭與更高影像規格。

Majin Bu文中並未說明模具來源，但其過往爆料紀錄多與蘋果設計高度吻合，可信度不低。此次照片也暗示蘋果正進一步強化產品定位差異，從入門到旗艦、從色彩到設計語言，都做出更明確分層。

若此次模具照片為真，蘋果2025年將首度推出命名為「Air」的iPhone，並進一步明確劃分產品族群。隨著新品發表臨近，外界預期將有更多配件廠商與爆料者陸續釋出更進一步的設計與規格消息。

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