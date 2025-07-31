　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸官媒：中美第3輪經貿會談發出積極信號

▲▼中美關稅談判,中方由國務院副總理何立峰領軍,美方由財政部長貝森特（Scott Bessent）領軍。（圖／路透社）

▲中美第三經貿關稅談判，大陸官媒與西方媒體多數認為會談發出「積極」信號。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

中美經貿團隊於7月28日至29日，在瑞典斯德哥爾摩舉行第三輪高層經貿會談，會談雖未達成重大突破，但雙方在多項敏感議題上進行了坦誠、深入且建設性的交流。根據雙方會後達成的共識，已暫停的美方對中24%對等關稅措施以及中方反制關稅將展期90天，為持續對話與政策落地提供時間窗口。外界也認為本次會談屬於框架性階段，沒有實質性突破，但雙方均釋出積極訊號。

此次會談由中國國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰，與美國財政部長喬納森·貝森特（Jonathan Bessent）及美國貿易代表格里爾（Ann Greer）共同主導。雙方圍繞經貿關係、宏觀經濟政策、關稅制度、科技出口限制等重大議題進行磋商，並重申落實此前日內瓦和倫敦兩輪會談達成的合作框架。

何立峰在會談中指出，中美作為全球兩大經濟體，合則兩利、鬥則俱傷。中方將秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則推動經貿對話，並強調穩定健康的中美經貿關係對全球經濟復甦具有重要意義。他呼籲雙方應在兩國元首6月5日通話共識的基礎上深化互信、減少誤解，擴大合作範疇。

美方代表亦明確表示，穩定的美中經貿關係符合雙方利益，有助於遏制全球經濟下行壓力。美方願與中方透過經貿磋商機制繼續解決分歧，爭取更多互利成果。

中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼29日晚在會談結束後對媒體表示，「雙方充分認識到維護一個穩定健康的中美經貿關係的重要性。」他表示，「中美雙方經貿團隊將繼續保持密切溝通，就經貿議題及時交流，繼續推動雙邊經貿關係穩定健康發展。」

中國官媒《環球時報》引述瑞典《晚郵報》分析指出，會談雖無具體突破，但雙方均表達深化對話的意願與誠意，為未來高層互動奠定基礎。

《瑞典電視台》29日引用中國問題專家趙炳浩的觀點表示，「中美經貿對話仍在繼續的消息已向世界經濟發出積極信號。」趙炳浩表示，中美是世界最大的兩個經濟體，也是150多個國家的最大貿易夥伴。雙方保持對話機制的繼續不僅可以為兩國解決共同關切的問題創造良好氛圍和定下基調，同時也可以讓世界經濟松一口氣。

值得注意的是，會談期間，另一組美國工商界高層代表團也訪問北京，與中國工信部、商務部及外交部展開多場接觸。中國工信部部長李樂成29日會見由美中貿易全國委員會董事會主席芮思博率領的美方代表團，雙方就智能製造與裝備工業合作展開交流。李樂成表示，中方將持續為外資企業提供公平、公正、透明的營商環境，保護各類市場主體的合法權益。

翌日，中國商務部長王文濤亦會見該代表團，強調中美經貿關係「脫鉤斷鏈」不可行，唯有平等協商與對話才是解決分歧的正道。芮思博則表示，美中貿委會與會員企業堅持在華長期發展，並將支持雙邊合作進一步深化。

中共中央政治局委員、外交部長王毅亦於30日接見美方團隊。他呼籲美國工商界成為正確對華認知的「解讀者」，成為民間友好的推動者，並在促進中美互利合作中發揮建設性作用。

儘管中美之間仍存在技術出口、能源政策與安全等領域的潛在矛盾，例如貝森特近日提及中國若繼續購買俄羅斯石油將「可能面臨更高關稅」的說法引發關注，中國外交部發言人郭嘉昆則明確表示，中方將根據自身能源安全需要作出合理決策，強調「關稅戰沒有贏家，胁迫無助於解決問題」。

在充滿不確定性的國際環境中，斯德哥爾摩會談象徵著中美雙方均不願讓經貿關係完全滑入對抗邊緣。後續會談的具體進展與政策落地，將是觀察雙邊關係走勢的關鍵風向標。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 3 0336 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／鯉魚山恐怖命案　男渾身血慘死
快訊／關稅最新！　行政院：台美正進行聯合聲明討論
割喉、刺頸、捅胸、破腹　恐怖男「1分鐘4刀」殺女公關
葉林傳父喪中遭檢調多路搜索　從議會帶走一登機箱
iPhone 17全系列模型照流出　4新機型與配色曝光
150萬私物被割爛　女公關死前PO文：沒與客人發生關係
快訊／南投宣布3校下午停班課　2校明停班課
普發現金1萬政院不覆議！　將聲請釋憲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國「造船業」崛起背後　美智庫：外國公司貢獻良多

中共中央舉行黨外人士座談會　習近平主持！八大民主黨派及無黨組織與會

不吸血「巨蚊」出動！　廣東超狂防疫「以蚊制蚊」優於化學噴灑

陸官媒：中美第3輪經貿會談發出積極信號

新住持上任少林寺逐銅臭味　陸網紅揭：掃碼捐款機和收費攤位沒了

穩外貿信心！陸GDP待攻堅　學者：對潛在「黑犀牛」風險做好備案

朱孝天直播喊「希望趕快統一」　覺得台灣「就是一個省」

陸泳壇新星12歲少女勇闖世游賽　200米混合僅輸0.06秒奪第四

內蒙暴雨破66年最強降水紀錄　遊客騎完駱駝困沙漠3小時

美女助教當球被撞！撞球間「辣妹助教」全曝光　業者被停業

【俄羅斯外海8.7強震】首波海嘯抵達 浪高達4公尺

【台灣也有海嘯警報】台南安平海嘯警報廣播　在地人：第一次聽到這麼長的警報

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

【等一下啦】爆胎硬要騎他起步慘摔，後車超緊張

【來自頭等艙的救援】不能讓我的兄弟在經濟艙渴到XD

【現場畫面曝】台北夜店女公關遭割喉　救護車停中庭急救

【夫妻開箱存10年豬公】6萬元以下全歸老婆XD

籲賴清德「請罷團823撤案」　王世堅：社會不應該再撕裂

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

中國「造船業」崛起背後　美智庫：外國公司貢獻良多

中共中央舉行黨外人士座談會　習近平主持！八大民主黨派及無黨組織與會

不吸血「巨蚊」出動！　廣東超狂防疫「以蚊制蚊」優於化學噴灑

陸官媒：中美第3輪經貿會談發出積極信號

新住持上任少林寺逐銅臭味　陸網紅揭：掃碼捐款機和收費攤位沒了

穩外貿信心！陸GDP待攻堅　學者：對潛在「黑犀牛」風險做好備案

朱孝天直播喊「希望趕快統一」　覺得台灣「就是一個省」

陸泳壇新星12歲少女勇闖世游賽　200米混合僅輸0.06秒奪第四

內蒙暴雨破66年最強降水紀錄　遊客騎完駱駝困沙漠3小時

美女助教當球被撞！撞球間「辣妹助教」全曝光　業者被停業

AI「裝成人類」成功通過驗證　ChatGPT自動點選「我不是機器人」

19歲車手取款35萬交付1物　下場要關1年5個月

快訊／台東鯉魚山龍鳳寶塔「1男渾身血慘死」！　身上超深刀傷

疫情間跑去拍A片！石原希望潛男校談禁忌戀　火辣身材被抓包是女的

夏威夷掀海嘯！「郵輪急撤」丟包600人　乘客驚恐狂奔畫面曝

大全聯吉祥物「大全熊」曝光！「發仔」長耳朵網驚：福利熊偷生？

對等關稅已完成技術性磋商　行政院曝：台美正進行聯合聲明討論

新台幣午盤貶逾2角　叩關30元字頭

快訊／國3北上遊覽車遭2車追撞　3人受傷回堵2公里

「交易大熱門」蘇亞雷斯回鍋水手！　響尾蛇換潛力股補未來

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」進加護病房！　潘若迪陪伴…曾脫口：他最近沒活力

大陸熱門新聞

美女助教當球被撞　業者被停業

朱孝天直播喊「希望趕快統一」

「識讀中國教材」9月上路 國台辦：造成台灣青年國家認同扭曲

少林寺現狀曝！方丈室被鐵皮圍住不給看 黑衣人把守僧院通道

在家當「遊戲代練員」常被罵！他嘆：上班才對嗎

少林寺掌門人酒店「脫衣服」爬到女人身上　精液保險套被拿走

撞球「正妹助教」加碼服務　撞球桌旁激戰6分鐘

新住持上任少林寺逐銅臭味 陸網紅揭：掃碼捐款機和收費攤位沒了

陸國防部：「漢光演習」就是演戲作秀

內蒙暴雨破66年最強降水紀錄 遊客騎完駱駝困沙漠3小時

陸1款啤酒成分含非法「壯陽藥」添加物

全紅嬋「發福體態」被網路霸凌　師兄急刪影片

海嘯還沒到！颱風竹節草搶先登陸上海奉賢 已轉移安置28.8萬人

一碰就枯萎！哀牢山發現「7株冥界之花」

更多熱門

相關新聞

川普終止所有小額包裹免稅　8/29上路

川普終止所有小額包裹免稅　8/29上路

美國白宮30日宣布，總統川普已簽署行政命令，將全面取消所有國家小額包裹免關稅優惠，自8月29日正式生效，擴大先前僅針對中國及香港商品的關稅措施範圍。這代表原先價值800美元以下享免稅待遇的海外包裹，未來皆須繳交「所有適用的關稅」。

阻川普關稅落地　參院民主黨人最後一搏

阻川普關稅落地　參院民主黨人最後一搏

川普將簽政令　對未達協議國家祭更高關稅

川普將簽政令　對未達協議國家祭更高關稅

與美敲定15%關稅　南韓不擴大美牛市場

與美敲定15%關稅　南韓不擴大美牛市場

川普與中談判　恐在台灣議題讓步

川普與中談判　恐在台灣議題讓步

關鍵字：

中美經貿高層會談關稅經濟復甦斯德哥爾摩

讀者迴響

熱門新聞

信義威秀停車場割喉　27歲夜店女公關亡

快訊／芽芽首公開發聲　坦承沈玉琳身體不適

信義割頸男衝宜蘭原因曝　外公重金聘律師陪孫應訊

停車場砍死女公關！前男友落網畫面曝光

現場畫面曝！救護車中庭急救夜店女公關

更／全台7縣市鄉區停班停課一覽

吳宗憲證實聯繫上芽芽！　鬆口沈玉琳現況：有為難的地方

中華電信手機市話全不通

更／豪雨4天　全台停班停課一覽

快訊／中午才跟老婆芽芽吃飯！沈玉琳最新病況曝光

割喉女公關前男友社群曝！1天前嗆：這女的更瞎

說「可能被砍」遭割喉　女才拿保護令

即／高雄一家五口墜谷！找到17歲女已明顯死亡

夜店女公關遭拖樓梯割喉亡！民眾嚇傻

台南男一注獨得大樂透9.37億　16年後現況曝

更多

最夯影音

更多

【俄羅斯外海8.7強震】首波海嘯抵達 浪高達4公尺

【台灣也有海嘯警報】台南安平海嘯警報廣播　在地人：第一次聽到這麼長的警報

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

【等一下啦】爆胎硬要騎他起步慘摔，後車超緊張

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面