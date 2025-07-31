陸官媒：中美第3輪經貿會談發出積極信號

▲中美第三經貿關稅談判，大陸官媒與西方媒體多數認為會談發出「積極」信號。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

中美經貿團隊於7月28日至29日，在瑞典斯德哥爾摩舉行第三輪高層經貿會談，會談雖未達成重大突破，但雙方在多項敏感議題上進行了坦誠、深入且建設性的交流。根據雙方會後達成的共識，已暫停的美方對中24%對等關稅措施以及中方反制關稅將展期90天，為持續對話與政策落地提供時間窗口。外界也認為本次會談屬於框架性階段，沒有實質性突破，但雙方均釋出積極訊號。

此次會談由中國國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰，與美國財政部長喬納森·貝森特（Jonathan Bessent）及美國貿易代表格里爾（Ann Greer）共同主導。雙方圍繞經貿關係、宏觀經濟政策、關稅制度、科技出口限制等重大議題進行磋商，並重申落實此前日內瓦和倫敦兩輪會談達成的合作框架。

何立峰在會談中指出，中美作為全球兩大經濟體，合則兩利、鬥則俱傷。中方將秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則推動經貿對話，並強調穩定健康的中美經貿關係對全球經濟復甦具有重要意義。他呼籲雙方應在兩國元首6月5日通話共識的基礎上深化互信、減少誤解，擴大合作範疇。

美方代表亦明確表示，穩定的美中經貿關係符合雙方利益，有助於遏制全球經濟下行壓力。美方願與中方透過經貿磋商機制繼續解決分歧，爭取更多互利成果。

中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼29日晚在會談結束後對媒體表示，「雙方充分認識到維護一個穩定健康的中美經貿關係的重要性。」他表示，「中美雙方經貿團隊將繼續保持密切溝通，就經貿議題及時交流，繼續推動雙邊經貿關係穩定健康發展。」

中國官媒《環球時報》引述瑞典《晚郵報》分析指出，會談雖無具體突破，但雙方均表達深化對話的意願與誠意，為未來高層互動奠定基礎。

《瑞典電視台》29日引用中國問題專家趙炳浩的觀點表示，「中美經貿對話仍在繼續的消息已向世界經濟發出積極信號。」趙炳浩表示，中美是世界最大的兩個經濟體，也是150多個國家的最大貿易夥伴。雙方保持對話機制的繼續不僅可以為兩國解決共同關切的問題創造良好氛圍和定下基調，同時也可以讓世界經濟松一口氣。

值得注意的是，會談期間，另一組美國工商界高層代表團也訪問北京，與中國工信部、商務部及外交部展開多場接觸。中國工信部部長李樂成29日會見由美中貿易全國委員會董事會主席芮思博率領的美方代表團，雙方就智能製造與裝備工業合作展開交流。李樂成表示，中方將持續為外資企業提供公平、公正、透明的營商環境，保護各類市場主體的合法權益。

翌日，中國商務部長王文濤亦會見該代表團，強調中美經貿關係「脫鉤斷鏈」不可行，唯有平等協商與對話才是解決分歧的正道。芮思博則表示，美中貿委會與會員企業堅持在華長期發展，並將支持雙邊合作進一步深化。

中共中央政治局委員、外交部長王毅亦於30日接見美方團隊。他呼籲美國工商界成為正確對華認知的「解讀者」，成為民間友好的推動者，並在促進中美互利合作中發揮建設性作用。

儘管中美之間仍存在技術出口、能源政策與安全等領域的潛在矛盾，例如貝森特近日提及中國若繼續購買俄羅斯石油將「可能面臨更高關稅」的說法引發關注，中國外交部發言人郭嘉昆則明確表示，中方將根據自身能源安全需要作出合理決策，強調「關稅戰沒有贏家，胁迫無助於解決問題」。

在充滿不確定性的國際環境中，斯德哥爾摩會談象徵著中美雙方均不願讓經貿關係完全滑入對抗邊緣。後續會談的具體進展與政策落地，將是觀察雙邊關係走勢的關鍵風向標。