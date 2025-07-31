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川普將簽行政命令！　美媒：對未達協議國家「祭更高關稅」

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美媒披露，川普將於31日簽署新關稅行政命令。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國川普政府8月1日關稅大限逼近，多國代表團正在華府進行最後談判，試圖避免高關稅重擊。白宮官員證實，川普計畫於美東時間31日簽署新行政命令，對幾個未能在期限內達成貿易協議的國家課徵更高關稅。

美媒Politico率先披露此消息，而受衝擊的國家可能包括美國最大貿易夥伴加拿大、墨西哥及台灣等。這些國家領袖及其他大型經濟體官員正絞盡腦汁，盼能在最後關頭達成協議或爭取延期，但前景普遍不樂觀。知情人士透露，「美國貿易談判代表正像擠檸檬般施壓台灣，美國想在開放台灣市場方面得到全部。」

與先前多次延期不同，白宮堅持川普這次將說到做到，不再延後期限。川普也在自家社群平台Truth Social強硬表態，「8月1日截止就是8月1日截止——立場堅定，不會延期。這是美國的大日子！！！」

川普30日宣布多項貿易措施，包括將巴西關稅提高至50%、對半成品銅製品徵收新關稅，以及終止海外小額包裹關稅豁免。他也宣布與南韓達成初步協議，將其商品關稅定為15%，換取南韓承諾在美投資逾3500億美元，並採購逾1000億美元美國能源。

川普已利用高關稅威脅，與日本、歐盟、英國、南韓及多個東南亞國家達成初步貿易投資協議，關稅落在15%至20%之間。與中國則維持緩和關係，但川普尚未決定是否延後8月12日的截止日，期限過後對中關稅可能飆升至約80%。

▲▼0728_美國對等稅率調整一覽表。（圖／記者張方瑀製）

6個尚未與川普達成協議的國家官員受訪時表示，儘管已向美方提出讓步，對於能否在期限內敲定協議感到悲觀。所有受訪官員皆坦言，更高的關稅將嚴重打擊依賴對美出口的國內企業。

前美國貿易談判代表林斯科特（Mark Linscott）指出，「他們能做的不多」，「我的意思是如果你的國家太小，無法獲得足夠重視以談判較低關稅，就只能接受政府開出的條件，再想辦法減輕衝擊。」

財政部長貝森特29日試圖淡化影響，「我認為只要各國繼續推動並真誠地嘗試談判，即使關稅回彈幾天到幾周，也並非世界末日。」

川普4月初對近60個貿易夥伴短暫實施10%至50%的對等關稅後暫緩90天，隨後將截止日從7月8日延至8月1日，同時向20多個夥伴發出威脅信函，各國稅率不等且有些較4月更高，但仍有32國家尚未收到川普信函。

台灣談判代表數月來極力避免32%關稅，採取雙管齊下策略，除貿易談判外，還承諾加大採購美國農產品、液化天然氣與武器，以縮減730億美元的對美貿易逆差。談判本周在華府持續進行，但迄今尚無突破。

報導提到，這令台灣總統賴清德陷入政治兩難的困境，因屈服於苛刻貿易條件可能引發關鍵選民反彈，但拒絕美方條件則可能在面臨2027年潜在中國入侵風險之際與川普疏遠。知情人士直言，「對台灣而言，惹怒川普的危險攸關生死。」

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