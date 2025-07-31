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割喉超正女公關！他IG頭貼放神像照　疑酷愛面具扮「邪笑惡魔」

劉男殺害夜店公關前女友遭逮。（圖／報系資料照）

▲凶嫌劉男於宜蘭五結落網。（圖／CTWANT）

圖／CTWANT

台北信義威秀昨（30日）晚間爆割喉命案，27歲谷姓夜店女公關慘遭前男友劉男殺害，劉男犯案後逃逸，在今（31）日凌晨在宜蘭五結被捕，如今他的IG也被人起底，頭貼是一張神像照，其中一則貼文還戴面具扮「邪笑惡魔」。

劉男社群被人起底。（圖／翻攝劉男IG）

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▲劉男頭貼是神像照，且似乎特別鍾愛長角邪笑惡魔的全臉面具，黑白2款都有。（圖／翻攝劉男IG）

據了解，劉男、谷女都是夜店員工，2人曾交往但很常吵架，最後分手。5月16日谷女被對方施暴，先是掐住她的脖子2次，又給6個巴掌，讓她的臉疼痛又流鼻血。

谷女發文控，「你把我所有精品包包衣服生活用品，還有Dyson吹風機跟空氣清淨機割爛並丟棄，都是有證據報案的。價值150萬」，她也報警收到保護令，當時有人警告，「他可以砍爛東西，小心他砍妳」，她回，「不是不可能」，怎料如今被殺害。

劉男犯案後騎車逃到宜蘭親戚家，而警方火速將他逮捕，而劉男的社群也被網友翻出，有人在29日留言「這種男生真的滿無言的」，2分鐘後，劉男在底下回，「這女的更瞎吧。」

據悉，劉男IG頭像是一個神像照，他在自介寫「人生如棋，落子無悔」，而他也常上傳短影音，但很少露臉，大多以背影或戴黑口罩見人，而他疑似還愛戴頭上長角的惡魔面具，露出詭異笑容，還有黑白2款。

▲▼ 。（圖／）

▲劉男時常頂著阿志頭，只拍背影或戴黑口罩的方式出現在鏡頭前，且相當喜歡頭上長角、露出邪笑的惡魔面具。（圖／翻攝劉男IG）

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

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